Sabadell disposa d’una ordenança reguladora dels usos i l’estalvi d’aigua. El document que està en vigor va ser aprovat fa més d’una dècada, coincidint amb l’anterior gran sequera a Catalunya, considerada com la pitjor de la història -en el període entre el 2005 i el 2008-. Aleshores, el món local va integrar en la normativa municipal la gestió dels recursos hídrics, que a finals de la primera dècada del segle havien escassejat.

El text inclou diferents consideracions sobre els usos en habitatges, espais verds, equipaments i altres qüestions a tenir presents per garantir l’eficiència. El document fixa que, si es comprova l’existència d’anomalies a les instal·lacions o en el seu manteniment, l’òrgan municipal corresponent haurà de “practicar els requeriments que pertoqui i dictar les ordres individuals de manament que corresponguin per assegurar el compliment d’aquesta ordenança”.

L’ordenança a Sabadell, “en tramitació”

En aquest punt, s’estableix que l’Ajuntament pot imposar multes coercitives reiterades per assegurar el compliment dels requeriments exposats en el text. Una qüestió que ara es preveu ampliar. Segons va explicar fa algunes setmanes el portaveu Eloi Cortés, el Govern local treballa per incorporar nous supòsits i multes en la línia del que ja s’ha començat a implementar en altres municipis.

Fonts municipals apunten que la normativa està en fase de “tramitació”. Les noves sancions s’incorporaran al Reglament del Servei Municipal d’Aigua de Sabadell, que regula el servei de subministrament amb el concessionari -Aigües de Sabadell-. Segons detallen des del consistori, en aquest document s’afegirà la Disposició del nou règim sancionador, amb un “objectiu no recaptador”, sinó per fomentar la conscienciació sobre l’ús responsable de l’aigua. El text prendrà com a referència el model de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), l’autoritat competent, adaptant-lo a la realitat de Sabadell. Un cop llest, es presentarà a Ple per a la seva aprovació.

De moment, les infraccions fixades en l’ordenança actual a Sabadell poden ser sancionades per l’Ajuntament amb les multes en funció de la gravetat del fet. Aquests, però, defineixen pretextos genèrics com la manca d’instal·lació i d’utilització dels sistemes d’estalvi d’aigua, la falta de manteniment de les instal·lacions o l’obstaculització en la supervisió dels organismes competents. Per a infraccions lleus, s’estableix una multa fins a 750 euros; per a infraccions greus, les multes van fins a 1.500; mentre que per a casos molt greus, la sanció pot pujar a 3.000 euros.

Les multes en altres municipis

Els tres nivells sancionadors han estat utilitzats en diversos municipis de l’entorn sabadellenc per actualitzar l’ordenança lligada a la sequera. Així, Terrassa, per exemple, ha inclòs en la normativa diverses multes per incompliments individuals dels veïns com l’ompliment d’una piscina privada, la neteja del cotxe o el reg d’un jardí en determinats supòsits. Qüestions que encara no es contemplen a Sabadell. Cada pretext té una multa concreta, que coincideix amb la categoria i la quantia dels fets molt greus, greus o lleus. De la mateixa manera, l’Àrea Metropolitana (AMB) o el Consell Comarcal del Maresme han activat també reglaments per infraccions en situació de sequera, usant paràmetres i quantitats similars.

La decisió de tocar la butxaca del ciutadà té a veure amb la manca de consciència d’alguns veïns. A Matadepera, on s’han detectat una cinquantena d’habitatges multiplicant per cinc el límit de consum domèstic fixat per l’ACA, també s’ha aprovat una nova ordenança per poder sancionar. “Hem d’anar acotant tota aquesta gent incívica. Hem de fer la crida perquè tots ens aboquem a consumir menys”, apuntava Guillem Montagut, alcalde de la localitat vallesana, que va gastar el passat gener 370 litres per habitant i dia -pràcticament el doble del permès-.

Després que la Generalitat decretés la fase 1 de l’emergència el passat 1 de febrer, les mesures per controlar el consum d’aigua s’han aguditzat. Els ajuntaments, encarregats de garantir el compliment de les limitacions i castigar les infraccions, comencen a posar fil a l’agulla en les respectives ordenances. A Sabadell, s’esperen novetats en els pròxims dies.