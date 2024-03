Preservatius gratuïts per als joves?

El Ministeri de Sanitat està estudiant la possibilitat que el preservatiu sigui gratuït per als joves amb menys poder adquisitiu, i que presenten uns increments importants en les taxes d’infeccions de transmissions sexuals. Així ho ha anunciat la ministra Mónica García al Senat, on ha defensat que no hi ha millor política de salut pública que la prevenció.

La ministra ha explicat els grans reptes del seu ministeri, com són la salut mental, l’Agència de Salut Pública i el canvi climàtic. També ha fet referència als objectius d’universalitat i a la voluntat de reformar l’estatut marc dels treballadors i acabar amb les guàrdies de 24 hores, entre d’altres.re

La gratuïtat dels preservatius per a determinats usuaris aniria en la línia d’una altra mesura que s’implementa a Catalunya des de la setmana passada, com és la gratuïtat dels productes menstruals resutilitzables per a les dones, que ja es poden recollir a les farmàcies. El sector sabadellenc va valorar molt positivament la iniciativa, que va tenir una gran acollida en les primeres hores de la posada en marxa.