“Són els nostres millors aliats. Arriben allà on no arribem nosaltres”. Petits, àgils i amb un olfacte prodigiós, els gossos policia estan preparats per a tota mena de situacions límit: rescats de persones, detecció de droga i intervencions d’artefactes explosius. Aquests dies, les unitats canines dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Civil es posen a prova a l’antiga parada de Sabadell-Estació. “Hem d’estar preparats pel que pugui passar a la vida real”, explica el sotsinspector dels Mossos d’Esquadra Òscar Leonardo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diari de Sabadell (@diaridesabadell)

L’antiga parada d’FGC és l’escenari idoni per fer els tests. Els materials explosius s’amaguen en racons –sota els seients dels vagons o a papereres, per exemple– i dins d’equipatges, tal com faria un grup terrorista. Agents de la unitat canina, com el Tor i el Juno, s’entrenen des de petits –quan fan un any de vida– per identificar les olors pròpies d’una bomba en el mínim temps possible. Si ho fan en minuts, bé, i si és qüestió de segons, millor.

Els gossos policia fan front a situacions de gran pressió, però ells no ho viuen com una situació estressant, explica Leonardo. “Els fem entendre que és una cosa positiva, com si fos un joc, i els donem premis”. Qualsevol actuació, sigui real o fictícia, es fa amb la parella humana, amb qui fan tàndem a la feina i a casa: “Tenim gosseres, però la majoria dormen a casa dels agents”. La prova de dijous passat va comptar amb la participació d’una quarantena d’agents –canins i humans– d’ambdós cossos policials.

La preparació davant de possibles atacs és constant al cos dels Mossos, també en el buvelard, on s’entrenen els futurs agents de policia. Espanya es troba en alerta antiterrorista elevada –nivell 4 sobre 5– per l’amenaça jihadista des de fa pràcticament una dècada. A finals de l’any passat, es van adoptar més mesures de seguretat davant de l’evolució del conflicte entre Israel i Gaza. Aquesta mateixa setmana va fer vint anys dels atemptats de l’11-M, perpetrats en trens i estacions, en un escenari similar al de la prova pilot.

Recerca de drogues i armes

Tal com passa a Sabadell-Estació, les unitats canines fan pràctiques en altres ubicacions estratègiques de Catalunya per actuar davant d’aquesta i altres amenaces, com el narcotràfic. Els gossos treballen segons la seva especialitat, i una part es destinen a discernir diferents tipus de droga –marihuana, haixix, cocaïna– per molt que estiguin ben amagats o segellats.

“Anem a la zona portuària, a la Seu d’Urgell on ens coordinem amb la Policia d’Andorra, en estadis de futbol com el del Barça i l’Espanyol… busquem ubicacions on es facin requises reals”, explica el sotsinspector. En tots aquests escenaris també es fan proves amb armes de foc i bitllets.

Els delictes contra la salut pública –cultiu i tràfic de drogues, fonamentalment–s’han duplicat (+90,1%) a Catalunya en deu anys (2013-2023), segons les dades dels Mossos d’Esquadra. A l’Àrea Bàsica de Sabadell s’ha produït un increment en la mateixa línia (+101%).

La segona vida de Sabadell Estació

Hi ha pocs indrets com l’antiga Sabadell-Estació a Catalunya, on els cossos policials puguin treballar durant hores sense interrupcions, i hi hagi tota mena de racons, com túnels, vagons i andanes, per fer simulacions. “Costa trobar un escenari real com és una estació de tren on poder fer pràctiques”, constata Leonardo.

Fa pràcticament set anys que els trens van deixar de circular per aquesta parada. Lluny de quedar en desús, l’anomenat Espai Sabadell Rambla també s’ha convertit en un instrument útil per a altres cossos d’emergències, com Bombers i Servei d’Emergències Mèdiques (SEM). “Hem donat a l’estació una segona vida i no hem permès que aquest espai quedés abandonat, sense cap funció”, assegura el cap de Producció-Estacions d’FGC, Carles Cots i Ros.

Fotografies: Víctor Castillo