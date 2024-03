La UE Sabadellenca rep al Júnior amb l’ascens en el punt de mira

La UE Sabadellenca és el líder intractable del grup 7 de Tercera Catalana. El conjunt de Jesús Rueda ‘Betis’ porta tota la temporada encapçalant la taula i aquest diumenge (11:30) rep al segon classificat. El Júnior té sis punts menys que els del sud de Sabadell. Amb nou jornades per davant, un triomf local obriria una escletxa gairebé definitiva amb un rival directe. “L’equip està molt motivat. A principi de temporada ja hauríem signat ser on som ara. El del diumenge és un partit vital, però els que tenen urgència són ells. Nosaltres tenim un bon marge de punts i anirem a pel triomf, però fins i tot un empat és bo”, afirma el tècnic.

Acostumat a golejar, les darreres setmanes han estat més complicades per a la Sabadellenca. Els dos darrers desplaçaments s’han saldat amb un punt de sis: una derrota davant el San Lorenzo (2-0) i un empat a Terrassa la darrera jornada (3-3). “Es nota que arriba el tram decisiu i tots els equips s’estan jugant els objectius. També, els rivals ens veuen com a líders i això fa que vagin amb una major motivació. A l’última jornada vam merèixer més que un punt”, explica. A casa, no obstant això, encara no ha perdut cap punt l’equip de ‘Betis’ que vol que el Municipal de la Creu continuï sent un fortí. “Ningú ha puntuat al nostre camp i esperem que segueixi així. Ens sentim molt forts i ho noten els rivals”.

En aquest tram de competició, les properes jornades seran decisives. Després de rebre al Júnior, la ‘Saba’ s’enfrontarà al Marina-Joan Murtró i rebrà al Planadeu-Roureda. Un doble derbi sabadellenc davant equips que també es troben a la zona alta. “Sabem que sortir d’aquest tram amb un bon marge de punts ens deixarà l’ascens molt encarat. Les darreres jornades contra equips de baix també tenen trampa, però no pensem més enllà de guanyar al Júnior el diumenge”, admet Jesús ‘Betis’. Un duel clau per ser a Segona Catalana l’any que ve.