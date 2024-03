Més línies d’I3 a Sabadell el curs vinent malgrat la caiguda de la natalitat

Sabadell comptarà amb quatre grups nous a I3 el curs 2024-2025. Concretament, les escoles La Trama, Miquel Carreras i Samuntada passaran d’una línia a dues a I3; mentre que l’escola Joanot Alisanda, obrirà un tercer grup. “Nosaltres som una escola de línia i mitja, el que significa que en funció de les necessitats d’escolarització alguns anys arrenquem amb una i d’altres amb dues”, explica Glòria Pons, directora de l’escola La Trama, al Centre. En canvi, a l’escola Joan Maragall, a Can Puiggener, es passarà de dos grups a un. “Sempre hem estat un centre d’una línia, però l’any passat vam augmentar a dues línies pel volum de germans”, detalla Cristina Amat, directora de l’escola, que afegeix que “podem dir que aquest curs tornem a la normalitat pel que fa al gruix d’infants que vindran”.

La previsió és que a Catalunya hi hagi unes 1.800 matriculacions menys que el curs passat a I3; i que en total hi hagi prop d’una quinzena de grups menys. Una línia diferent de la que segueix Sabadell, que preveu un repunt de les inscripcions en aquest primer curs del segon cicle d’infantil. Segons l’Informe Estadístic de Població elaborat a partir del padró municipal, Sabadell va experimentar un lleuger augment dels naixements l’any 2021 –són els infants que començaran I3 el setembre–, malgrat la caiguda de la natalitat generalitzada que des de 2008 registra el municipi. L’any 2021 es van comptabilitzar 1.714 naixements a Sabadell, un 4,6% més que l’any 2020, un fet que explicaria l’augment de la demanda del curs vinent, que s’absorbirà amb l’obertura d’aquestes quatre noves línies.

La caiguda de la natalitat es fa evident quan obrim la mirada al nombre d’alumnes que cursen infantil i primària. El curs 2019-2020, un total de 21.254 estudiaven entre I3 i 6è de primària a Sabadell. Aquest curs en són 19.162, quasi 2.100 menys que fa cinc anys.

A la secundària s’obre una línia i se’n tanquen dues

Pel que fa a la secundària, Sabadell obrirà una nova línia de 1r d’ESO a l’institut Escola Industrial. “Passarem de tres a quatre línies, tot i que l’any passat ja vam anar molt plens”, apunta Gabriel Montserrat, cap d’estudis d’aquest institut del Centre. Una de les escoles d’adscripció de l’institut, l’escola La Trama, finalitza el sisè de primària amb dues línies, en comptes d’una, aquest any. “Per tant, acollirem un gruix d’alumnes superior i hem d’obrir un grup nou perquè també rebem estudiants del Nostra Llar i de l’Enric Casassas”, afegeix Montserrat.

L’institut Ribot i Serra, al barri de Campoamor encetarà el curs 2024-2025 sense grup de 1r d’ESO. Això, segons apunten fonts de l’escola, respon a les reestructuracions del Departament d’Educació, que vol redistribuir l’alumnat del barri. Aquest institut sempre ha tingut una línia educativa i ara avança cap a esdevenir un centre exclusivament de Formació Professional. També l’institut Jonqueres, a la Plana del Pintor, perdrà una línia de 1r d’ESO el curs vinent. Passarà de tenir quatre grups en aquest nivell a tenir-ne tres, ha confirmat Jonay Roda, director del centre educatiu.

La baixada de natalitat ha d’arribar a ESO

La baixada de natalitat en la darrera dècada i mitja encara no s’ha evidenciat amb prou força a la secundària. Aquest curs hi ha 10.748 alumnes repartits entre els 17 instituts públics i els 23 privats-concertats de Sabadell. En són 114 menys que el curs passat; però 372 més que fa cinc cursos. Del 2008 a 2011, els naixements al municipi oscil·laven entre els 2.650 i el 2.400. Convertint-se aquesta franja en un dels pics més alts de natalitat a Sabadell dels últims anys. Aquests sabadellencs són ara els que estudien l’ESO, on les aules encara estan més tensades.