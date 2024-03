Els padrins i les padrines es preparen perquè la mona de Pasqua no falti a taula per Setmana Santa. Mentre les pastisseries omplen els aparadors de propostes de tota mena i color, molts sabadellencs esperen un dels àpats marcats en vermell al calendari.

“És un dels àpats especials de l’any”

A casa del Josep Maria Porta es manté la tradició ben viva. “Mengem la típica mona. Jo no soc padrí, i ja no rebo mona. Però la meva filla sí”, explica sobre com es viu a la família. La cita, admet, és especial. “Hi ha tres o quatre dies marcats a l’any en què et reuneixes i un d’ells és aquest”, precisa. Tot i que la setmana vinent potser fan una escapada, explica que tornaran a Sabadell per gaudir de la celebració, en fase de preparatius i, segurament, encara sense la mona encarregada. “Anem variant de lloc on dinar i la pastisseria on comprar-la. N’hi ha alguna de confiança, però n’hem provat de diferents”, tanca.

“Amb 50 anys ja no vol mona”

La celebració té lloc a moltes llars. “És una tradició que sempre intentem mantenir”, explica l’Àngels Freixa, que és padrina des de fa cinc dècades. Admet, entre riures, que ha deixat de regalar al fillol la mona: “amb 50 anys ja no en vol”, explica amb una rialla. Tot i això, els dolços continuen sent a taula. “Ara els toca als nets. En tenim per a ells”, relata sobre la tradició del dinar de Pasqua, que celebraran aquí a Sabadell. “Ens reunim molt, gairebé ens trobem cada cap de setmana per dinar. Així que serà un àpat com els altres, però amb una mica més de dolç”, resumeix.

“Preparem dotze plats diferents”

A Sabadell, no totes les famílies celebren la Pasqua menjant mona. “Normalment, fem la tradició del nostre país d’origen”, diu la Margarita. “Celebrem la Pasqua preparant dotze plats, que representen un àpat per cada mes de l’any”, explica sobre com se celebra a Bolívia, on el dia gran és el dissabte, que també serveix per reunir la família. “Es poden fer plats típics del país. I també hi ha dolços. No és com la mona en si, però fem pastissos de pastanaga, ou, iogurt, almívar de llet… Fem sis tipus de pa de pessic diferents”, diu. A casa seva no hi faltaran els fills i els nets. “Després sempre s’emporten carmanyoles plenes. Tenen menjar per tota la setmana”, riu.

Un àpat tradicional

A casa nostra, la mona de Pasqua és un dolç esponjós que sol menjar-se acompanyat de xocolata, ou dur i llonganissa seca. És una tradició que simbolitza que la Quaresma i les seves abstinències s’han acabat. La mona es menja el diumenge i el Dilluns de Pasqua i, ocasionalment, el dimarts. Els preparatius ja estan en marxa.