Els comuns proposen ampliar la ZBE i impulsar la T-Verda a Sabadell: “Cal evitar les desigualtats”

Sabadell En Comú Podem ha presentat aquest dimecres una dotzena d’al·legacions a l’ordenança impulsada a Sabadell per regular la Zona de Baixes Emissions (ZBE). El regidor i portaveu del grup, Joan Mena, ha focalitzat la proposta del partit en tres eixos fonamentals.

En primer lloc, els comuns aposten per la creació d’una T-Verda, que ja s’implementa en altres ciutats catalanes, com a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Un títol per accedir al transport públic gratuïtament durant tres anys destinat a aquells veïns que donin de baixa un vehicle contaminant i no n’adquireixin cap altre en aquest període.

En segon lloc, el grup considera que la zona de baixes emissions ha de ser aplicable a tota la ciutat de Sabadell, exceptuant els polígons de Can Roqueta, Sant Pau de Riu-sec, el del sud-oest i els carrils centrals de la Gran Via, a més d’un tram de la carretera de Prats del Lluçanès per facilitar la mobilitat als veïns de Castellar del Vallès. “Volem que l’ordenança tingui el mateix impacte en totes les zones de la ciutat, evitant la desigualtat territorial que promou una ordenança com la que ha fet el Govern local”, ha apuntat. La proposta de l’executiu municipal limita les restriccions a l’àrea del Centre.

Finalment, el tercer eix se centra a incloure dos articles per donar seguretat jurídica a l’ordenança. Un, per determinar la protecció de la qualitat de l’aire, permetent actuar el consistori amb empara legal a l’hora de prendre determinades decisions. A banda, incloure un nou article per situar la mitigació dels impactes del canvi climàtic, la transició energètica i la qualitat ambiental com a obligació assumida per part de l’administració local.

Dades preocupants a Sabadell

En aquest sentit, Mena ha lamentat que la ciutat pràcticament triplica els límits de contaminació recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). “361 dels 365 dies de l’any vam estar per sobre de les xifres recomanades per l’OMS i és evident que el trànsit és el principal generador d’aquest tipus de contaminació”, ha apuntat, afegint que és la tercera ciutat catalana amb pitjors dades -després de Barcelona i Terrassa-.

“Exigim al Govern del PSC i Junts que siguin valents per prendre decisions polítiques per combatre tots els elements que perjudiquen la salut pública de la ciutadania. Malaraudament, no hem vist aquesta valentia en la proposta presentada”, ha reiterat.

Per facilitar la implementació de la ZBE, En Comú Podem demana que l’Oficina de Mobilitat de Sabadell esdevingui el punt d’informació per a veïns. “La nova ordenança ha de ser una oportunitat per transformar la realitat de la nostra ciutat, evitant les desigualtats que ja exiteixen, i treballar per la millora de la salut pública de la ciutadania”, ha conclòs Mena.

Incertesa sobre el calendari

Sabadell va aprovar inicialment l’ordenança per regular la seva zona de baixes emissions (ZBE) en un ple extraordinari el passat mes de desembre. El document -sotmès a al·legacions fins ara- va tirar endavant en la votació a l’Ajuntament amb una àmplia majoria -16 de 27 regidors- després del ‘sí’ de PSC i Junts, l’abstenció d’ERC, Crida, En Comú Podem Sabadell i PP i el vot en contra de Vox.

Tot i que les zones havien d’entrar en vigor permanentment el 2025, el Govern català flexibilitzarà la regulació que està preparant i retardarà un any, fins al 2027, les limitacions als vehicles amb etiqueta groga. Tot plegat, després que l’Arc Metropolità, on s’integra Sabadell, demanés modificar la proposta de la Generalitat.