FAQS: Com serà la zona de baixes emissions de Sabadell?

El ple municipal del passat mes de desembre va aprovar l’ordenança reguladora de la zona de baixes emissions amb el suport del Govern, l’abstenció d’ERC, Crida, En Comú Podem Sabadell i PP i el vot en contra de Vox. El document entra ara en fase d’al·legacions abans que s’aprovi definitivament l’any vinent.

Què és la zona de baixes emissions (ZBE)?

La zona de baixes emissions la conforma aquell espai urbà on es restringeix l’accés i la circulació dels vehicles més contaminants durant el tram central del dia entre setmana, de dilluns a divendres.

Quins objectius tenen aquestes zones?

Les ZBE tenen tres objectius compartits: reduir l’ús del vehicle privat; reformar l’espai p úblic per avançar cap a una mobilitat més sostenible i neta i millorar la qualitat de l’aire dels municipis.

Per què Sabadell n’ha de tenir una?

Totes ciutats de més de 50.000 habitants i aquelles de més de 20.000 habitants que superin els valors límit de qualitat de l’aire n’han de tenir. Sabadell tenia 216.759 habitants el 2021, segons l’Idescat.

Com i quan es farà?

L’ordenança s’ha aprovat inicialment. Ara s’entra en període d’al·legacions -que l’Ajuntament haurà de decidir si accepta o no, i respondre-les, i posteriorment es farà l’aprovació definitiva. El Govern defensa que la ZBE no s’ha acordat fins ara que és quan hi ha hagut un acord dels municipis de l’Arc Metropolità per aplicar unes zones de baixes emissions amb les mateixes característiques. Aquestes localitats són Sabadell, Terrassa, Rubí, Granollers, Mollet, Mataró, Vilanova i la Geltrú, Martorell i Vilafranca del Penedès.

A partir del 2024, la ZBE de Sabadell s’aplicarà en els dies que es decretin de contaminació atmosfèrica. El gener de 2025 entraran en vigor les restriccions permanents i, a partir del mes de maig -inclòs- es començarà a sancionar, ja que els primers quatre mesos de l’any serviran per informar i conscienciar els conductors, però encara no es sancionarà.

En els darrers mesos ja s’han instal·lat les càmeres de detecció de matrícules i els panells informatius digitals a les vies que delimitaran l’accés a la zona de baixes emissions així com la resta de senyalització necessària. També s’han instal·lat sensors ambientals que permetin fer seguiment de l’evolució de la qualitat ambiental dins i fora de la ZBE.

Quins carrers estaran afectats?

El 2024 i el 2025, en la fase 1 d’implementació, la zona de baixes emissions de Sabadell afectarà estrictament el que és el barri del Centre delimitat per la plaça de Catalunya, la ronda Zamenhof, el carrer Vilarrúbias, el carrers Brujas, carrer de l’Estació, carrer de Marquès de Comillas, carrer Latorre, carretera N-150 (en el tram entre carrer Latorre i ronda Ponent) i ronda Ponent. L’ àrea té una superfície total d’ 1,70 km2 i un perímetre de 5,15 km, i inclou una àrea de vianants de 0,21 km2 al seu centre. La distància màxima a recórrer des del perímetre al punt més interior són 1,2 km.

Quins dies hi haurà restriccions?

L’any decisiu serà el 2025, que és quan entrarà en vigor de forma permanent de dilluns a divendres des de les 7 h fins a les 20 h.

A quins vehicles afectarà?

Durant aquest període, no podran accedir a la zona delimitada els vehicles que no tinguin etiqueta ambiental de la DGT, ja sigui la 0, Eco, C o B. Segons l’Ajuntament, el 21% de turismes de Sabadell no té etiqueta ambiental; en el cas de motos i ciclomotors, la xifra és d’un 34%.

Quines seran les excepcions?

N’hi haurà de diferents tipus i durada segons cada cas. Les diàries seran per accedir, circular i estacionar de forma esporàdica dins la ZBE. Servirà per aquells vehicles que no tinguin etiqueta ambiental i també per als vehicles estrangers que ccompleixin la normativa tecnològica i d’emissions. Cada dia comptarà com una excepció, i com a màxim se’n podran demanar 24 en un any d’aquest tipus.

Vehicles singulars o que disposin d’una autorització específica de l’Ajuntament per per prestar serveis en activitats singulars, o en esdeveniments extraordinaris a la via pública o que hagin de realitzar una activitat singular i esporàdica -com l’acompanyament en l’arribada de l’Ambaixador reial- tindran dret a rebre una autorització temporal.

Els vehicles destinats a transport de persones amb mobilitat reduïda i d’emergències i essencials tindran una autorització permanent. Els vehicles dedicats al transport de persones amb malalties o discapacitats tindran una excepció de dos anys renovable.

Tindran permís per accedir-hi els vehicles de persones i famílies que tinguin baixos nivells de renda i persones autònomes i treballadors que els faltin cinc anys per jubilar-se i necessitin el vehicle per treballar. Les persones empadronades actualment a la zona de baixes emissions en el moment d’entrar en vigor la normativa també hi podran accedir sense distintiu mentre mantinguin la seva residència i el mateix vehicle dintre de la ZBE.

Quines sancions hi haurà?

Circular per la zona de baixes emissions a partir de l’1 de maig de 2025 amb un vehicle que no tingui ni etiqueta ambiental ni autorització per aquell dia serà sancionat. La infracció es considerarà greu -a Sabadell i arreu; o diu la llei de trànsit- i això comporta una multa de 200 euros, que poden ser 100 euros si es paga en el termini de pagament voluntari.

Què ha fet l’Ajuntament per millorar la mobilitat?

L’entrada en vigor de les restriccions obliga l’administració a oferir alternatives als veïns afectats. La principal és l’ús del transport urbà (TUS) que en els últims anys està renovant la seva flota amb la substitució dels vehicles més vells de combustió per altres híbrids o elèctrics. L’altra qüestió a tenir en compte és el foment dels aparcaments soterrats. En aquest sentit, el consistori defensa la proposta d’obrir l’aparcament del passeig de Manresa, unificar-lo amb el de Doctor Robert i que, en total, ofereixin 500 places.