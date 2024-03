La discoteca Waka Sabadell, a Sant Quirze, ha ocupat recurrentment durant els últims anys la primera plana informativa, acumulant fets en les pàgines de successos dels mitjans de comunicació. Denúncies, agressions i altres incidents que es desencadenaven, majoritàriament, en l’entorn de l’espai, tacant l’historial de l’oci nocturn a la nostra comarca. Unes incidències que, segons assenyalen des del cos de Mossos d’Esquadra, han caigut més d’un 50%.

Des de fa al voltant d’un any, la llista d’episodis foscos relacionats amb aquest establiment han anat a la baixa. També pel que fa al soroll a les xarxes socials, un espai que acostumava a ser altaveu d’aquests successos. Segons expliquen fonts policials, el nou context té a veure amb el macrooperatiu desenvolupat per Mossos d’Esquadra l’últim cap de setmana de gener de l’any passat i amb un canvi d’hàbits en l’emplaçament.

“Policialment, l’establiment està situat en una zona que afavoreix que la gent vingui de fora, amb molts espais d’aparcament. Per això es creaven dues zones diferenciades: la discoteca i el seu exterior, on la gent jove es trobava en els vehicles, amb música, beguda i fent botellots. Això creava un efecte crida a moltes persones que poden ser de Sabadell o d’altres punts que es volien aprofitar d’aquesta gent jove, provocant certes situacions com furts, robatoris o fins i tot una agressió sexual, la majoria de fets a l’exterior de la sala”, detalla l’inspector del cos a Sabadell. Què ha canviat perquè la situació, a ulls policials, hagi deixat de ser crítica?

“La discoteca ha col·laborat en els últims anys amb Mossos d’Esquadra i el Departament d’Interior per millorar la seguretat, amb càmeres, controls a l’interior, més vigilància…“, narra la mateixa veu. Des de l’àmbit policial, consideren que s’han fet i es continuen fent els deures.

El macrooperatiu de fa un any, clau

El macrooperatiu policial -que va acabar sense cap infracció detectada-, a parer policial, va generar “una alerta social en l’àmbit català, que va provocar un canvi d’hàbits entre la gent jove”. Segons Mossos, la presència de joves i la multitud que fins aleshores es trobaven a l’exterior s’ha reduït notablement. “No hem abaixat el llistó i continuem coordinant operatius amb les policies locals de Sabadell i Sant Quirze. Però hem detectat fa mesos que a l’exterior ja no es reuneix ni de bon tros el nombre de persones que hi havia abans. Els incidents s’han reduït més d’un 50%, de la mateixa manera que ha passat amb les denúncies”, precisa l’inspector sabadellenc. Durant les actuacions, detecten com molts cotxes descarreguen joves i marxen del lloc, contràriament al que passava abans, quan s’hi quedaven. “Els hàbits han canviat, millorant la seguretat de les persones que hi accedeixen”, resumeix.

Actualment, es fa un desplegament divendres i dissabte a la nit. “Vigilem els llocs des d’on arriben, amb cotxe, però també el transport públic, sobretot Ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies. Hi ha trens que arriben del Bages i del Barcelonès, sobretot, que tenen com a punt de destí la discoteca. Al transport públic s’ha reduït molt la presència de joves, que abans venien carregats amb ampolles d’alcohol. Els passadissos de seguretat en el trajecte des de l’estació fins a la discoteca estan pràcticament buits”, sintetitza. Els esforços, però, continuen centrant-se especialment en el moment del tancament de la sala, a partir de les 5 del matí.

Sabadell, en un moment d’standby

Analitzant la situació, el cos de seguretat considera que Sabadell es troba en un moment d’standby en aquest camp. “Sabadell té el seu propi oci nocturn sobretot al Centre, que no genera problemes més enllà d’algunes queixes per soroll habituals en aquests entorns. Han passat els anys i l’oci nocturn ha evolucionat i s’ha dispersat després d’un temps en què estava molt més concentrat a Sabadell, sobretot amb la Zona Hermètica”. Així, Barcelona, el Maresme o altres discoteques han passat a ser punts atractius, un fet que policialment ha ajudat a donar oxigen després d’un període de màxima complexitat.

A la nostra ciutat, el Centre presenta un nucli urbà històric que permet que la gent hi vagi a peu. Això genera que el públic no pugui actuar com passava al Waka, amb més de 2.000 vehicles arribats en una hora. “Això funciona bé, tot i que pot generar molèsties típiques en els veïns. Hem de poder treballar perquè es compagini l’oci nocturn evitant aquestes espurnes d’incivisme que afecten els ciutadans que no estan de festa”, conclou l’inspector.