Afectacions al trànsit de la Gran Via per obres la setmana que ve

Més talls a la Gran Via. Els treballs de senyalització dels dos nous passos de vianants ubicats a les cruïlles amb els carrers de Buxeda i Sol continuaran aquesta pròxima setmana amb actuacions programades dimarts, 26 de març, i dimecres 27, que comportaran afectacions al trànsit.

Els treballs començaran dimarts 26 a les 09.30 h i està previst que s’allarguin durant tota la jornada fins a les 20 h. En aquest cas es treballarà únicament al pas de vianants entre la Gran Via i Sol i es col·locaran un total de 9 balises de senyalització. Es treballarà en els carrils direcció Barcelona i en dues etapes, sempre deixant com a mínim un carril de circulació lliure.

Dimecres 27 continuaran les actuacions al pas de vianants entre la Gran Via i el carrer de Buxeda per instal·lar-hi 9 balises més. L’horari previst serà també de 09.30 a 20 h i es realitzaran igualment deixant com a mínim un carril lliure de circulació.