Hennemann-Quevedo, la gran final de l’Open internacional Lexus al C.T. Sabadell

La primera edició de l’Open Lexus internacional femení arriba aquest cap de setmana al seu punt àlgid. La pista central del Club de Tennis Sabadell serà escenari aquest diumenge (11 h) de la gran final entre la sueca Cajisa Wilda Hennemann (510 del rànquing) i la júnior espanyola Kaitlin Quevedo (736), un duel que promet ser espectacular després de les seves grans actuacions d’aquest dissabte a les semifinals.

Hennemann s’ha imposat a la croata Iva Primorac (494) en dos sets. El primer ha estat molt igualat (7-5) i en el segon no ha donat opció (6-1). Per la seva part, Quevedo s’ha mostrat superior a l’alemanya Joelle Lilly Sophie Steur, com demostren els guarismes dels dos sets (6-1, 6-3). Aquest diumenge, Hennemann i Quevedo buscaran inscriure el seu nom pler primera vegada en el palmarès de l’Open internacional Lexus.

Abans, ja van celebrar el títol de dobles la parella integrada per J. Steur-O.G. Simion que va superar a Yvonne Cavallé-Remiers i C. Hennemann en un duel espectacular que va viure una remuntada (2-6, 7-6, 10-7) i un súper tie-break trepidant, davant un nombrós públic. Es va fer el lliurament dels primers trofeus de l’Open, amb la presència del president del club, August Serra. Un excel·lent preludi per a la final d’aquest diumenge, amb accés gratuït a les instal·lacions del Club de Tennis Sabadell.