La iaia Cati ja és centenària: “Ho va celebrar amb filles, nets i besnets”

Arribar als 100 anys de vida és, per si sol, una efemèride que mereix ser explicada. De fet, a Sabadell hi havia, a 1 de gener del 2024, 56 persones centenàries -49 dones i 7 homes-. Aquest Diumenge de Rams, la llista de sabadellencs centenaris va rebre un nou membre: Cati Gomariz Lozano, la iaia Cati, com la descriu afectuosament una de les seves netes.

En realitat, la Cati és molt més que la iaia. És l’origen d’una branca familiar d’on es despengen tres filles, sis nets i una desena de besnets, que aquesta setmana es van reunir a Sabadell per celebrar la fita, davant la sorpresa de l’homenatjada. “Va estar molt contenta i no s’ho esperava. Li costa sortir de casa, però quan vam ser al restaurant per celebrar-ho, em va dir que no havia tingut mai un aniversari com aquest”, explica la Marta Garrido, tercera generació de la trobada.

Ella, igual que un altre cosí, van venir des d’Alemanya expressament per veure-la bufar les espelmes. De fet, els familiars van arribar des de diversos punts, com Alacant i Daimiel, per no perdre’s el moment. La història de la Cati és un exemple del que va viure una generació que va emigrar fins a Sabadell a la recerca d’oportunitats de feina. Nascuda a Santomera, a Múrcia, va arribar a la nostra ciutat quan les filles eren petites i, des d’aleshores, Sabadell els ha vist créixer en barris com Campoamor, La Creu de Barberà o Can Rull.

Després d’un període de retorn a Múrcia, fa quatre dècades, la pandèmia va atraure novament la Cati a Sabadell, on s’ha convertit en centenària, amb una festa a l’altura. “Va fer un esforç per sortir de casa i estem molt contents perquè ens va dir que va ser molt feliç”, tanca la Marta.