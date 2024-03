Tres Via Crucis recorreran Sabadell el divendres Sant: la fe i la devoció s’escamparàn pel Centre de Sabadell, Ca n’Oriac i, com ja és tradició, el barri de Can Puiggener, el plat fort de la setmana Santa a Sabadell i que acull pràcticament un miler de visitants, centenars d’ells pr0vinents d’arreu de Catalunya.

La 63a processó de divendres Sant a Can Puiggener, organitzada per la Agrupación Hermandad de la Semana Santa Andaluza, tindrà inici a les 19h, quan es durà a terme la presentació de les imatges i peça a càrrec de la Banda de Música. La desfilada comptarà amb els cinc tradicionals passos i confraries: la flagel·lació, el Natzarè, el Crist de l’Amor, el Sant Enterrament i la Verge dels Dolors.

Quin serà el recorregut? La processó tindrà un recorregut de quatre hores, amb sortida a la Parròquia de Sant Roc, al carrer de Florit, continuarà pel carrer Maestrat, carrer las Navas, carrer de Gibraltar, Baixada de Can Puiggener, carrer del Puig de la Creu, carrer d’Archidona, carrer d’Amílcar Barca, carrer Jaume Ninet, carrer Escipió, carrer Archidona, i fins a la parròquia de Sant Roc, on arribarà a les 23.15h.

La processó de Can Puiggener no només és la més destacada de Sabadell, també s’ha convertit com una de les més importants de la comarca on generalment aplega cinc confraries, agrupades dins de la Hermandad de Setmana Santa Andalusa.

Paral·lelament, el centre cultural andalus Hermandad Virgen de Gracia ha organitzat una exposició de cartells de Setmana Santa al carer de Florit a les 17 h.

Al barri de Ca n’Oriac, l’Hermandad Nuestra Señora Virgen de la Fuensanta ha organitzat divendres un Via Crucis de 19h a 20.30 h que tindrà inici a la Parròquia del Sagrat Cor i continuarà per passeig de Sant. Bernat, carrer Bujaruelo, carrer Font Canaletas, carrer Les Garrigues, carrer Arousa, carrer Balaguer i finalitzarà a les 20:30h a la Parròquia del Sagrat Cor.

Al Centre, un Via Crucis al matí