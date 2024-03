Quatre via crucis a Sabadell recorreran els carrers Divendres Sant al matí i la tarda. Una cita que tindrà afectacions al trànsit a alguns punts de la ciutat, amb talls de trànsit.

La processó del Centre no té afectació al trànsit ja que es transitarà per zona de vianants. A Ca N’Oriac, les afectacions s’iniciaran a les 18:45 h, que circula pel passeig de Sant Bernat, carrer Bujaruelo, carrer Font Canaletes, carrer Garrigues, carrer Arousa, Carrer Balaguer i arribada a la Parròquia del Sagrat Cor al passeig de Sant Bernat, fins a les 20:30 hores.

La processó de Can Puiggener provocarà talls al barri al llarg de la tarda. L’F3 de TUS també haurà de modificar el seu recorregut a Can Puiggener el divendres a partir de les 15 h, del carrer Navas al carrer de Florit. A partir de les 15 h l’F3 en sentit la Plana del Pintor circularà pel lateral de la Gran Via, ctra. Prats i c. Puig de la Creu per recuperar el servei.

En sentit la Romànica, recorrerà per la plaça de Primer de Maig, c. Puig de la Creu, ctra. Prats de Lluçanès i lateral de la Gran Via. A partir de les 17 h, amb el tall de la plaça Primer de Maig l’F3 en ambdós sentits es desvia per la rotonda de Castellar, ctra. Prats i lateral de la Gran Via. Es farà una parada provisional a la ctra. Prats amb el c. Puig de la Creu.