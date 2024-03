Carles Salvador demana calma: “Cal ajustar petits detalls per tornar a guanyar”

El ‘2 de 12’ de les últimes quatre jornades ha retornat el Sabadell a la zona de descens encara que sigui per una qüestió d’average general amb el Tarazona. De fet, continua depenent d’ell mateix en aquest darrer quart del campionat. Quatre mesos va trigar el conjunt arlequinat a abandonar la zona vermella. Ho va aconseguir després del 0-1 a Zubieta davant la Real Sociedad B. Cinc jornades després hi ha tornat.

“Ja havíem avisat que això és molt llarg i podia passar. És evident, però, que hem desaprofitat opcions per agafar aire i el pitjor és la manera que s’han escapat punts als últims minuts o dissabte passat malbaratant ocasions de tots els colors”, reflexiona Carles Salvador, un dels fitxatges del mercat d’hivern que s’ha convertit en una peça clau per a Óscar Cano. El de Castelló -cedit pel conjunt orellut- considera que “en un mateix partit s’hi juguen diversos partits i els petits detalls són la clau. Ara podríem tenir quatre o cinc punts més. Cal ajustar aquests detalls per tornar a guanyar”.

Empatar davant la Cultural Leonesa i, sobretot, a Riazor contra el líder Deportivo es podien considerar fins i tot bons resultats, però gairebé ningú comptava amb l’ensopegada a casa davant l’Arenteiro. “El partit hauria estat molt diferent si entra la primera ocasió en el minut 1 o aconseguim l’empat en alguna de les ocasions de l’inici de la segona part. No va entrar la pilota i en aquesta categoria costa molt remuntar encara que en aquesta última jornada es van produir remuntades. Qui marca el primer gol té molta feina feta”.

Fuenlabrada i… tres directes

Quan només falten 27 punts per disputar, és inevitable fer números i càbales. Carles Salvador admet que “quan ho he fet, sempre m’he equivocat. A vegades sumes quan no t’ho esperes i a l’inrevés. Penso que el Sabadell ha demostrat que pot guanyar a qualsevol i això és el més important. Ara, hem d’anar a Fuenlabrada amb l’única intenció de sumar de tres en tres. Al camp s’ha de notar que ens juguem molt més que ells”, avisa.

Aquest partit a terres madrilenyes serà el preludi d’un trident que pot ser decisiu, davant rivals directes com Teruel, Osasuna Promesas i Cornellà. “Una victòria a Fuenlabrada ens reforçaria per afrontar aquests tres partits. Els duels directes són molt importants i és clau almenys no perdre per evitar que el rival sumi de tres. Cal tenir calma en aquestes situacions sabent que el guanyador tindrà molt camí recorregut”, diu l’experimentat migcampista arlequinat.

El retorn de David Astals

Davant l’Arenteiro més d’un va trobar a faltar a David Astals, sancionat. “És un jugador que ens aporta moltíssim al camp per la seva velocitat i adaptació a diferents posicions i també insufla molt de caràcter a l’equip”, subratlla Carles Salvador, qui se sent més còmode jugant de mig centre que en zona més defensiva. “És la posició en la qual he jugat gairebé sempre, però si cal m’adapto on digui el tècnic”. Professionalitat.