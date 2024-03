Cipo organitza el primer tast de vins solidari a Sabadell, a l’Arteneu

El pròxim dissabte 13 d’abril, Cipo estrena a Sabadell el primer tast de vins solidari, el TastaVins, al Pati de l’Arteneu (c. Sant Josep, 2) que, enguany, ja va acollir la mostra Litografies, exposada al mateix espai.

L’objectiu d’aquesta activitat és buscar fórmules atractives de col·laboració com pot ser un tast de vins solidari, una iniciativa que ja funciona en altres municipis. “Per aconseguir que nous públics, hem d’organitzar activitats que permetin crear una relació win-win-win”, explica Núria Virgili, responsable de captació de fons . En el cas del TastaVins, Cipo ofereix una nova proposta d’oci i cultura.

Durant la tarda i vespre, de 17 h a 23 h, quatre cellers i comerços especialitzats posaran a disposició de les persones assistents una selecció dels seus vins. S’hi podrà tastar el vi sabadellenc Arraona, de la vinya de Can Gambús de la cooperativa L’Olivera, i una selecció tant de vins blancs com negres de Queviures Can Virgili, Vinalium i Celler Noguerals. També hi haurà un espai amb selecció de caves dels cellers Castell d’Or i Estel d’Argent.

L’entrada al tast obert, que tindrà un preu de 20 euros, inclou quatre copes de vi a escollir. S’hi podrà accedir al Pati de l’Arteneu de 17 h i fins a les 22.30 h. També hi haurà dos tasts privats de la mà de dos establiments sabadellencs especialitzats: Petador (19 h) i La Galana (20.30 h).