A Sabadell, hi ha centenars de comerços emblemàtics, testimonis en primera línia dels canvis que ha anat experimentat la ciutat en les darreres dècades. Un d’aquests establiments és la mítica llibreria Costa, a Can Rull, que aquest any està d’enhorabona: ha complert mig segle de vida.

La Consuelo i el Robert van ser els impulsors d’un espai que ara tiren endavant cada dia la Sònia i el Jose, la segona generació. Reunits entre llibres, diaris, fascicles i joguines, la família rememora anècdotes de 50 anys plens de vivències. Amb prudència, miren la Cristina i el Jose, nets d’aquells valents comerciants, imaginant-se’ls com a possibles hereus d’un negoci històric. “De moment, que continuïn estudiant”, avisa la mare amb un somriure.

Orígens a Merinals

La passió pels llibres venia d’Els Merinals. “El meu pare tenia la llibreria Repullo, la primera del barri. I ens va despertar les ganes d’obrir-ne una altra aquí”, explica la Consuelo des del genuí local de la via Alexandra. El 1974 van aixecar per primer cop la persiana. Des d’aleshores, les seves vides han estat marcades per la tinta de llibres i diaris corrent amunt i avall, alimentant la seva vocació de servir el veïnat.

“En un diumenge podíem vendre més de 500 diaris. Abans obríem els diumenges“, riu el Robert. “Vam estar molt temps que només teníem dos dies de festa a l’any: el Divendres Sant i Nadal”, remata la Consuelo. El mes de setembre, recorden, era una bogeria, coincidint amb l’inici del curs escolar. Però l’activitat no parava.

Tots ells són ara la veu de com ha canviat el comerç a Sabadell. Però també d’allò que perdura. “Aquest barri és molt maco i la clientela sempre respon. Tenim un públic molt nostre, de molt temps. Són 50 anys…”, reflexiona la Sònia. “Ara, venen clients que havien comprat de petits i recorden com era l’establiment en aquella època. Els ensenyen els racons als seus fills. És molt bonic”, relata emocionada. Per a tot un barri, han esdevingut fidels consellers, algú a qui escoltar abans de marxar a casa amb una història per llegir. “Pregunten per llibres, ara també per jocs… Sempre hem estat a disposició per fer una recomanació”, diu el Jose sobre l’esperit del lloc.

Adaptar-se als nous temps

Fa quinze anys, ell i la Sònia van agafar el relleu. “Va ser una coincidència, però va anar molt bé”, diu sobre el moment. Amb tot, però, adverteixen com ha canviat la realitat que els envolta. “És una llàstima, però cada vegada tanquen més botigues. Aquí tenim sort perquè som nosaltres dos i ho anem arreglant”, coincideixen.

Darrerament, s’han adaptat als nous temps, oferint altres productes i serveis, com la copisteria. Fa un temps, també van obrir un local contigu per vendre loteria. De fet, el 2018 van repartir un dels premis de la Grossa de Nadal. “Va ser un dia molt especial”, repassen.

Cinc dècades després d’iniciar l’aventura, el Robert és avui una mica més escèptic sobre si la Cristina i el Jose han de posar-se a l’altra banda del mostrador, tot i que ho porten en l’ADN. “Si continua com ara, no els ho recomano. La nostra feina ha canviat molt. L’internet i les grans superfícies es noten”, radiografia el Robert. Encara amb vivències per recopilar en la icònica llibreria, la família vol escriure nous capítols d’un negoci que s’ha guanyat el respecte i la confiança del veïnat que continua entrant-hi. “L’objectiu sempre és i serà donar resposta a la gent”, conclouen.