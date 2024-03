Les afectacions al trànsit per l’operació tornada

Entre aquest diumenge i demà dilluns, la majoria de ciutadans que han marxat a passar la Setmana Santa fora, tornen als seus llocs d’origen. El Servei Català de Trànsit ha recomanat aquest matí posposar la tornada per l’avís de pluja i el MeteoCat ha assenyalat el Vallès Occidental com a zona de risc moderat per les precipitacions. Consulta les principals afectacions i incidència de l’operació tornada:

14:30. Reoberta la C-16 també en sentit nord.

14:03. Reobert el carril a Llinars, però amb retencions en un tram de 5km.

14:02. Reoberta la C-16 a la Nou de Berguedà en sentit sud. Cua de 10km des de Bagà. La via es manté tallada en sentit nord.

13:31. Tallat un carril a l’AP-7 a Llinars en sentit sud per un accident.

13:04. Tallada la C-16 a la Nou de Berguedà en tots dos sentits per un accident.

12:47. Retencions de 3km a l’AP-7 a la Roca del Vallès, sentit sud.