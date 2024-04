El FC Taina guanya el MIC Integra

El FC Taina Sabadell Nord es va proclamar campió del MIC Integra. L’equip de futbol inclusiu sabadellenc es va imposar a l’Espanyol a la gran final de la competició per a esportistes amb capacitats diverses. La d’enguany era la desena edició del torneig que té com a objectiu celebrar la integració i la inclusió de tothom des de l’esport i que s’engloba dins el prestigiós MIC Football.

La primera fase es va disputar a Vidreres i el Taina va vèncer al Banyoles (9-0) i al Badalonès (2-0) acabant en la primera posició del grup i accedint a la fase or que es va disputar al Municipal de Palamós. És la primera vegada que la fase decisiva del MIC Integra es disputa en una de les seus de les finals del MIC. En la segona fase, va guanyar a la Grama (4-0) i va aconseguir el pas a la final després d’empatar davant l’Europa (1-1).

Al partit decisiu, el rival era un Espanyol que és el gran dominador del torneig amb diversos títols. Després del temps reglamentari, el marcador continuava empatat a 0. Va ser als penals que el Taina va imposar-se per 2 a 1 alçant el títol i escrivint el seu nom amb lletres d’or al MIC Integra. Un gran premi per a l’aposta per l’esport inclusiu que va fer la Fundació Atendis. Continua assolint èxits i creixent a passes de gegant un FC Taina que ja va guanyar la WeLeague la temporada passada.

/CEDIDES