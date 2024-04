Córrer per renovar l’espai neonatal del Taulí

La cursa solidària ‘Sabadell Corre pels Nens i les Nenes’ celebrarà la seva 7a edició diumenge 16 de juny. Aquest matí s’ha donat a conèixer la data durant la roda de premsa de presentació celebrada al Parc Taulí. L’acte ha comptat amb la participació de la presidenta del Parc Taulí, Dolors Costa; l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; l’organitzador de la cursa i impulsor de ‘Sabadell Corre pels Nens i Nenes’, Toni Valverde; i la coordinadora de la Unitat de Neonatologia i l’UCI Neonatal del Parc Taulí, Mònica Domingo.

La presidenta del Parc Taulí, Dolors Costa, ha mostrat el seu agraïment a l’organitzador de la cursa i als voluntaris i ha assegurat que “aquesta cursa és una tradició en la nostra ciutat. És més que una cursa, és una jornada solidària, familiar i festiva”. L’organitzador de la cursa, Toni Valverde ha explicat que en aquesta edició hi haurà algunes modificacions “per la situació de sequera no hi haurà festa de l’escuma, però estem treballant per oferir una alternativa i també hi haurà novetats, com activitats de karate”.

Per la seva banda, la coordinadora de la Unitat de Neonatologia, Mònica Domingo, ha manifestat la seva satisfacció perquè la finalitat de la cursa sigui pel projecte ‘Com a Casa’ de renovació de l’espai neonatal perquè “l’ingrés d’un nounat és un factor molt estressant que interfereix en la capacitat parental. Des del Taulí treballem per promoure el vincle afectiu amb el nounat, tot i l’ingrés. Per facilitar a les famílies aquest procés els volem oferir un espai multifuncional, amable, càlid, lluminós confortable que ofereixi les comoditats necessàries, com a casa”. El Parc Taulí és un hospital d’alta complexitat on cada any hi ha uns 2.000 parts, dels quals 250 nadons requereixen l’ingrés a la Unitat Neonatal.

Seguint aquesta línia, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés ha tancat la presentació agraint a Toni Valverde el seu compromís i la seva dedicació amb la ciutat i el Parc Taulí perquè “el Taulí està i és Sabadell”. Per això ha animat a totes les ciutadanes i els ciutadans a participar en la 7a edició de la cursa ‘Sabadell Corre pels Nens i les Nenes’.

Més de 160.000 euros

Les sis edicions anteriors d’aquesta cursa han batut sempre rècord d’inscripcions, i ja sumen més de 160.000 euros de recaptació, que s’han destinat a diferents projectes solidaris, sempre vinculats als infants.