“Falten metges i infermeres”: suport des de Sabadell a la manifestació unitària per la sanitat pública

La Comissió en Defensa de la Sanitat Pública 100×100 de Sabadell ha mostrat aquest dimecres al davant de l’hospital Taulí el seu suport a la manifestació prevista per diumenge, 7 d’abril, a Barcelona, en defensa de la sanitat pública. Començarà a les 11.30 h a la plaça d’Urquinaona (Barcelona) i es farà coincidint amb el Dia Mundial de la Salut.

En un manifest conjunt de les entitats adherides, com Marea Blanca o els iaioflautes, reclamen que s’inverteixi el 25% del pressupost de Salut a l’Atenció Primària; fer marxa enrere a la concentració pediàtrica; dotar de recursos els serveis de salut mental i d’atenció domiciliària i garantir condicions de treball dignes per a tots els professionals. La professional jubilada Maria Rosa Camí ha afirmat que “cal abordar la falta de metges i infermeres als CAP” i assegura que “el Taulí està molt col·lapsat” perquè té una àrea d’influència que supera les 400.000 persones.

El delegat sindical de la corporació sanitària David Garcia (FTC–IAC) ha afegit que “al Taulí s’han creat molts espais, però no tenim mans suficients per atendre els pacients com requereix el sistema públic”. Garcia també reclama recursos per tractar la salut mental dels professionals sanitaris perquè “a partir de la pandèmia, la plantilla va quedar molt tocada”. I Garcia insisteix que cal unificar les condicions laborals dels treballadors de la sanitat pública per evitar que, com diu que passa ara, hi hagi competència entre centres sanitaris per contractar els professionals.