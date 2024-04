La campana de Tàpies queda tancada per manteniment

La Gran campana d’Antoni Tàpies instal·lada al racó del Campanar ha quedat tancada sine die per manteniment. Es revisarà pròximament per determinar si s’hi ha d’actuar i com. De moment, queda encerclada per tanques metàl·liques.

L’escultura està formada per dues parts, el cos central i un travesser en diagonal que imita una biga de suport. Des de l’Ajuntament de Sabadell informen que “s’ha detectat que la biga tenia un petit moviment i s’ha tancat per prevenció, per revisar-la i mirar si cal reparar i quina actuació caldria fer”.

El travesser inclou símbols com una creu en aspa i una inscripció capgirada en què s’hi pot llegir De sonere emisio, una locució llatina que al·ludeix al títol d’un llibre català del s. XVI que recollia les instruccions per fer convocatòries de campanes, tal com explica el catàleg del museu d’Art de Sabadell. També hi ha ratllades les lletres R i E. Està feta de coure i un aliatge de ferro, estany, plom, zinc i níquel.

El 2014, la campana de Tàpies es va instal·lar a l’emplaçament actual. Des del 1995 estava al museu d’Art. L’obra de l’artista barceloní la va realitzar la Foneria Barberí d’Olot per encàrrec de l’Ajuntament de Sabadell i es va convertir en la tercera escultura pública firmada per Tàpies fora de la ciutat de Barcelona i Sankt Gallen (Suïssa).