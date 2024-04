“Cada cop s’amaga menys, i les dones acaben delatant el seu agressor. No totes denuncien, però sí més que abans”, expressa Lucia Jurado, psicòloga especialitzada en víctimes de violència de gènere. “No és que ara hi hagi més agressions, és que ara hi ha més eines per a denunciar-ho”, matisa. Les denúncies per violència contra les dones han tornat a tocar sostre a Sabadell amb el còmput global del 2023, amb 879 casos, malgrat un retrocés trimestral en els litigis (-21,9%), segons recull l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Si mirem enrere, però, les denúncies han crescut un 1,6% en el darrer any. El 85,9% dels casos que han tramitat els jutjats han estat directament presentats per les víctimes, però també han arribat a través d’un part de lesions enviats a seu judicial (14,1%).

Quins han estat els delictes principals? Durant el darrer trimestre de l’any es van registrar 202 delictes per violència contra la dona a Sabadell, la majoria per lesions lleus (65%), però també contra la llibertat, integritat moral i intimitat (14,3%), pel trencament de penes (12,8%) o maltractament habitual (7,4%). No s’ha hagut de lamentar la mort de cap dona ni a Sabadell ni a la comarca.

D’altra banda, s’han admès a tràmit 49 ordres de protecció a Sabadell durant el quart trimestre, però la majoria (55,1%) han estat denegades. S’han iniciat 24,6 ordres i mesures de protecció per cada cent denúncies presentades.

Una cinquena part de les sentències, condemnatòries

Una cinquena part dels procediments que s’han iniciat a Sabadell han acabat en sentència condemnatòria, amb un 20%. Ara bé, quatre de cada deu casos acaben arxivats de forma temporal i un 36,8% s’eleven a l’òrgan competent.

Només el 0,7% de les condemnes consideren que no hi ha hagut delicte, i acaben absolent l’investigat. La proporció de les sentències condemnatòries al Vallès (14,6%) és superior a la provincial (6,9%) i a la catalana (8,7%), però està un punt per sota de la de l’Estat (15,6%).

Inferior a l’increment català

L’increment ha estat menor que la mitjana catalana: el 2023 els jutjats de violència contra la dona van rebre 24.950 denúncies en aquest sentit, el que suposa un 8,4% més que el 2022, quan se’n van registrar 23.021, segons dades de l’Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere del Consell General del Poder Judicial.

A Catalunya la taxa de víctimes de violència de gènere per cada 10.000 dones ha tornat a ser de 61,5. Un cop més, aquesta dada se situa força per sota de la taxa espanyola, que el 2023 ha estat de 79,4. En el quart trimestre de 2023, el Vallès Occidental va presentar una ràtio de 12,4 denúncies per cada 10.000 dones residents.