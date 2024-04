El testimoni d’una víctima de violència de gènere: “Les xarxes socials em van ajudar a sortir”

La Laia –nom fictici– té 31 anys i ha estat una de les víctimes de violència de gènere que s’ha posat en mans de professionals per poder escapar del seu malson. “Sembla pràcticament impossible, perquè soc jove i tenim molta més informació. Se’n parla molt, hi ha prevenció, però des de dins, es viu diferent”, exposa. I és que les dones joves són, estadísticament, les que més números a patir violència de gènere: el valor més elevat s’assoleix entre els 25 i els 34 anys, amb 3,6 víctimes per cada mil dones, segons els darrers registres de l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

La jove va decidir demanar ajuda –familiar i professional– després de sentir-se identificada amb casos que algunes psicòlogues alertaven a les seves xarxes socials. “Vaig veure que tenia totes les paperetes: em feia mal expressament, em volia allunyar de la família, m’insultava i després es penedia”, recorda. “I jo el perdonava perquè el veia patir de debò”, sosté. Després de tres anys a cavall entre amenaces i coaccions i mostres de penediment, va decidir seguir comptes a les xarxes d’experts en violències. “Les xarxes em van ajudar a sortir d’allò. Però no vaig dubtar a buscar ajuda psicològica”, exposa.

La Laia no va patir mai cap lesió física, més enllà d’algun forcejament. Era per això que no acabava de sortir d’allà on era. “Si et dona un cop de puny, és molt més evident. De l’altra manera, queda més diluït. I jo mateixa acabava justificant el seu comportament”, diu.

És per això que considera clau mantenir a ratlla les línies vermelles i “no deixar passar cap mena de falta de respecte”. I és que la violència física és la punta de l’iceberg i representa només el 8,3% dels delictes més denunciats a Catalunya el 2023, convertint-se en el delicte menys freqüent.