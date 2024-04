El Sabadell ha perdut 14 punts a partir del minut 80 i només n’ha recuperat 9

Els fatídics trams finals de partit i les constants lesions s’han convertit en un perillós doble enemic del Centre d’Esports en el seu objectiu d’assolir la permanència. La tensió és màxima quan només queden 7 jornades i el millor exemple és el quàdruple empat que es registra ara mateix a 34 punts entre el mateix Sabadell, Sestao River, Osasuna Promesas i Cornellà a la taula.

Una altra vegada. Una pel·lícula que ja hem vist massa vegades aquesta temporada. Sobretot a la Nova Creu Alta. Els últims minuts són fatídics pel Sabadell. Només cal repassar l’estadística: a partir del minut 80, el conjunt arlequinat ha encaixat gols en un total de 9 partits (Real Unión, Ponferradina, Fuenlabrada, Lugo, Rayo Majadahonda, Barcelona At., Cultural, Deportivo, Teruel) que li han costat un total de 14 punts entre empats i victòries que tenia gairebé al sac.

L’equilibri no es produeix perquè només n’ha recuperat 9 fent dianes en cinc partits (Osasuna Promesas, Teruel a Pinilla, Unionistas, Celta Fortuna i Real Unión ) a partir d’aquest mateix minut. “Són partits amb un gran nivell d’estrès i al tram final és quan apareixen les errades. Els darrers minuts van ser una col·lecció de males passades i controls, però teníem el partit controlat. Se’ns queda la cara de tonto”, explicava Óscar Cano dissabte passat en roda de premsa.

Una cataracta de baixes

El segon gran hàndicap són les baixes. Dos dels fitxatges d’hivern, Sergi Maestre i Carles Salvador, s’han afegit a una llarga llista que ja va començar a la pretemporada amb Guillem Naranjo i Antonio Sánchez. Després arribarien les de llarga daurada i quiròfan: Javi Gómez, Monroy i Sander. Durant la temporada, una cataracta de problemes musculars i recaigudes (Raúl Baena, Baselga, Amelibia, Gualda, Moyano…). “Hi ha setmanes que no s’ha ni de pensar l’alineació”, apuntava amb resignació el tècnic.

Potser caldria analitzar els motius: mala planificació?, entrenaments en escenaris poc adequats? De moment, pel pròxim partit a Tajonar podrien tornar Amelibia i Moyano. Un petit respir, però la posició de mig centre queda molt tocada. Álex Gualda és l’únic efectiu i encara no està al cent per cent. No seria d’estranyar que el polivalent David Astals ocupés aquesta posició a Tajonar. És una opció. També cal tenir en compte les targetes: Pau Resta i Marc Domènech jugaran advertits contra el filial navarrès diumenge a les 12 hores.

L’any passat, pitjor

Era gairebé impossible sortir del descens amb l’empat de dissabte. A més, el Tarazona va guanyar a Lugo. La tensió a la zona baixa és màxima. Només semblen condemnats Rayo Majadahonda i SD Logroñés. El Sabadell forma part d’un explosiu quàdruple empat a 34 punts i dos d’aquests equips, Osasuna Promesas i Cornellà, són els següents rivals.

Les alarmes continuen enceses i és lògica la preocupació entre l’afició, però, curiosament, el curs passat, en la jornada 31, la situació era pitjor: el Sabadell ocupava zona de descens i es trobava a un punt de la permanència. Això sí, l’equip de Miki Lladó va sumar els 9 següents (Castellón, SD Logroñés i At. Balears) i ho va deixar gairebé enllestit. Repetirà ara? El trident és Osasuna Promesas, Cornellà i Unionistas de Salamanca. Nou repte.