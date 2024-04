Segon derbi de la setmana a Can Colapi, hi haurà doblet o revenja?

Escola Pia i CN Sabadell es tornen a veure les cares, aquesta vegada al derbi de lliga aquest dissabte (18h). El primer assalt, el dimarts, els escolapis van imposar-se als nedadors per 5 a 2 aconseguint la classificació per als vuitens de Copa Catalunya. Aquest derbi lliguer serà l’últim gran al·licient de la temporada a la Segona B per als dos sabadellencs. Ambdós conjunts estan salvats i tot i que encara tenen opcions de ‘play-off’, són molt remotes.

Tot i això, Pau Machado té clar que vol acabar el més a dalt possible: “volem anar partit a partit i estem competint bé. A nivell de resultats és una temporada decebedora, però ara només ens queda intentar quedar el més amunt possible i si podem competir per la zona alta, fins al final ho lluitarem”, afirma el tècnic del CNS.

Les baixes estan sent el gran llastre dels nedadors en aquest tram de temporada. Fins a cinc jugadors es troben fora de combat i l’equip ho està notant. “Les setmanes es fan complicades perquè costa completar entrenaments. Per sort els joves estan ajudant i estant a l’altura. No volem ser victimistes, és el que tenim i ens adaptem”, afegeix Machado.

L’Escola Pia, amb el triomf a la Copa Catalunya, sí que s’ha guanyat un al·licient més en aquest tram final de temporada. A la lliga, els de Pedro Donoso tenen dos punts menys que el Club i, tot i la manca d’objectius classificatoris, admeten que encara hi ha molta feina per fer en el que queda de competició: “tinc molta gent jove i aquestes jornades que queden ens han de servir perquè agafin experiència. S’han de formar directament a Segona B i estan treballant bé”, explica Donoso.

Sis derbis i tres anys després, triomf escolapi

Els escolapis arriben amb la moral pels núvols després de trencar una ratxa nefasta als derbis. Sis partits i 3 anys després, l’Escola Pia va endur-se el duel sabadellenc. “A casa ens mereixíem gaudir de victòries així. Hem fet grans partits que se’ns han acabat escapant”, afirma el tècnic que, a més, reconeix que amb l’ambient de Can Colapi és més fàcil anar al màxim: “tenim una afició que a qualsevol equip li agradaria tenir. Sortir a la pista i gaudir com ho fem amb la gent, és un goig”, afegeix.