L’Escola Pia s’endú el primer derbi de la setmana i es classifica per als vuitens de Copa Catalunya

El primer derbi de la setmana es queda a Can Colapi per primera vegada des del 2020. L’Escola Pia ha guanyat al CN Sabadell (5-2) als setzens de la Copa Catalunya en un partit molt intens davant un pavelló del carrer Garcilaso a vessar. I això que a l’inici ha estat millor el Club. Els nedadors han començat el duel amb dues ocasions clares que ha salvat Santi Sahuquillo.

S’ha refet el conjunt local que ha anat igualant forces fins a obrir la llauna. Marcel Bravo, amb una gran mitja volta, ha inaugurat el marcador. Poc ha durat l’alegria i en un minut ha arribat la resposta nedadora: recuperació alta i gol d’Álex López. Fins i tot ha pogut capgirar el resultat el conjunt de Pau Machado en una jugada de segon pal que Marc Hermosel ha enviat a la creueta.

Ha perdonat el Club, però no ho ha fet la Pia que en un nou tram de domini ha retornat un avantatge que ja no deixaria anar. L’incombustible Jordi Sardà ha posat el 2 a 1 i, tot i que ha pogut igualar Luis Garcia a la jugada posterior, els escolapis han començat a controlar el joc. El CNS també s’ha carregat de faltes i ha fet la cinquena amb encara vuit minuts per davant. Bravo ha perdonat el tercer i la més clara l’ha tornat a tenir Sardà. EL ‘7’ escolapi ha enviat al pal un doble penal després d’una sisena falta evitable d’Adrián Caro.

Al segon temps, l’Escola Pia ha imposat el seu joc

A la segona meitat se li ha acabat la gasolina al Club Natació. Les nombroses baixes han llastrat als de Pau Machado que no han pogut seguir el ritme imposat per l’Escola Pia. Aleix Canet ha posat el 3 a 1 que ja ha estat una llosa complicada de gestionar pels nedadors. Josep Maria s’ha erigit en heroi en diverses arribades de Lenny Ramos o Carlos ‘Pove’ mantenint al Club en el partit. Fins i tot ha pogut retallar distàncies en una ocasió claríssima de German Escudero que Sahuquillo ha salvat sobre la línia.

El cop definitiu ha arribat pocs instants després. Pepe Font, amb una trepitjada i definició de gran nivell, ha posat el quart assestant un cop gairebé definitiu. Ha intentat reaccionar el CN Sabadell a través d’orgull i amor propi, però la Pia ha controlat el duel i fins i tot ha arrodonit el triomf amb el cinquè, també obre de Marcel Bravo.

Encara ha tingut temps de retallar Luis Garcia en una recuperació a camp contrari i ho ha intentat el CNS amb joc de cinc als darrers instants, però no ha pogut apropar-se més en el marcador. Triomf solvent d’una Escola Pia que a la segona meitat ha imposat el seu joc i estarà als vuitens de final de la Copa Catalunya. El dissabte, segon derbi de la setmana a Can Colapi, aquesta vegada de lliga. Farà el doblet l’equip escolapi i es refarà el nedador?

