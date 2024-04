El Portal Sud de Sabadell: 10,8 milions d’euros, tres fases i noves dates

La construcció del Portal Sud, el nou accés de Sabadell a la C-58, i la remodelació del seu entorn suposaran una inversió de 10,8 milions d’euros, sent l’obra més costosa i complexa del que portem de dècada a Sabadell. S’han superat les previsions inicials (6,7 milions d’euros) per les modificacions i l’ampliació del projecte.

Les actuacions es realitzaran en tres fases, i no en dos, com s’havia pensat en un principi: un cop s’acabi el gruix de la infraestructura, part de la carretera de Bellaterra es convertirà en un carril bici i per a vianants, es faran treballs de jardineria i de renovació de l’enllumenat. També es millorarà l’accés a l’Aeroport en cotxe, que avui és molt enrevessat. Caldrà esperar al 2026 per veure-ho, quan els cotxes ja passaran pel Portal Sud.

La primera etapa –la que s’està executant i visible des de la carretera– és la infraestructura en si: la rotonda, el pas inferior a la C-58 en direcció Barcelona i l’accés nord i sud a l’autopista. Els treballs avancen a bon ritme, amb més del 62% executat. La intersecció estarà acabada abans de l’estiu, després que s’hagi culminat la part soterrada i els fonaments del pont, segons les previsions del departament d’Urbanisme i Territori de l’Ajuntament.

La part més espectacular de l’obra tindrà lloc el juny. El viaducte que creuarà la riera entre la rotonda i la C-58 s’aixecarà amb grues de gran alçada i tonatge. L’operació serà complexa i es realitzarà de nit per evitar coincidir amb l’aterratge i l’enlairament d’aeronaus a l’Aeroport de Sabadell, tal com va avançar el Diari fa uns mesos. L’obra s’hauria d’acabar en l’últim trimestre de l’any, quan s’obrirà el Portal Sud al trànsit, amb els terminis previstos avui.

Contratemps ‘sorpresa’

La fase 1 va amb sis mesos de retard, després que hagi topat amb diversos contratemps. La primera previsió era inaugurar-lo ara, un any després de l’inici dels treballs. El principal ha estat la mala qualitat del sòl, molt inestables. “El terreny té unes condicions molt pitjors que les que es van detectar en els estudis geotècnics inicials”, indiquen fonts municipals al Diari.

Tant és així que l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha obligat l’Ajuntament a modificar l’obra del col·lector i el pont que passa sobre la Riereta. S’hauran de recobrir els laterals i el fons amb pedra granítica en un tram de 200 metres per evitar un esfondrament en cas de pluges torrencials. “El marge podia cedir davant d’una gran avinguda d’aigua. Amb el canvi climàtic els fenòmens d’erosió de les lleres són més agressius”, exposen.

Afegir aquests treballs era una condició sine qua non per l’organisme de la Generalitat per continuar amb els treballs. Expliquen part de la demora de l’obra i han suposat un increment del pressupost de la fase 1 en 1,4 milions d’euros. Un impediment que “ja està superat”, exposen des del consistori. A banda, la gestió dels permisos amb Enaire per aixecar les grues de nit amb l’Aeroport també han alentit el procés.



Les fases 2 i 3: què vindrà després?

Fase 2: accés al polígon Sud-oest

La fase 1 de l’obra acabarà després de l’estiu del 2024. La segona etapa començarà just aleshores i s’allargarà fins a l’any que ve. S’enllaçarà la gran rotonda, ja en servei, amb el carrer de Costa i Deu, donant un accés directe nou al polígon Sud-oest. En paral·lel, es faran els treballs d’urbanització en els dos àmbits. Així mateix, s’acabaran de construir els talussos per protegir la Riereta i la infraestructura de les avingudes d’aigua.

Fase 3 (nova): carril bici i camí per anar a peu

Entre el 2025 i el 2026, tindrà lloc la fase tres, afegida en aquesta actualització. Comptarà amb un pressupost estimat de 863.000 euros i inclourà la conversió de la carretera actual, que haurà quedat en desús, en un carril bici i un camí des del sud de la ciutat fins a Sant Pau de Riu-sec, un recorregut que avui tant a peu o en bicicleta és de risc, perquè s’ha de caminar a tocar els cotxes. Es faran treballs de jardineria i enllumenat i es donaran nous accessos a l’Aeroport.

Marta Farrés: “Millorarà la competitivitat empresarial”

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, reivindica els treballs del Portal Sud com “una de les obres més importants dels darrers anys a la ciutat” tant pel volum de la inversió, com pel retorn social de la infraestructura: “Permetrà dignificar l’entrada a Sabadell des de la C-58. És un punt per on circulen 42.000 vehicles diaris”, exposa en declaracions al Diari.

A banda de la perspectiva ciutadana, Farrés defensa el Portal Sud com un element per dignificar la façana del Sud-oest de la ciutat i també de tot l’àmbit de Sant Pau de Riu-Sec, que encara s’ha d’acabar de desenvolupar i té terrenys disponibles per a noves activitats. En aquest sentit, l’alcaldessa es mostra convençuda que la infraestructura “millorarà la competitivitat empresarial i obrirà la porta a la implantació de noves activitats econòmiques”, a banda de resoldre els problemes de mobilitat que tenen les empreses existents.