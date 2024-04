Jesús Oviedo té al Brasil l’última oportunitat d’accedir als Jocs de París

Gairebé caixa o faixa. El tirador badienc del Club de Tir Sabadell, Jesús Oviedo, afronta aquest cap de setmana l’última oportunitat d’accedir als Jocs Olímpics de París de manera directa en el Preolímpic que es disputa al Brasil. Ho intentarà en la prova individual de carabina aire de 10 metres i també en la categoria mixta fent parella amb Paula Grande.

“La motivació és màxima i arribo amb moral després de les últimes actuacions”, explica el Jesús al Diari de Sabadell des de terres brasileres. “És complicat perquè el nivell en aquesta competició és molt alt, però he vingut a lluitar”, assegura el vallesà. D’ençà que va començar al Club de Tir de Sabadell, la seva progressió ha estat espectacular fins a ser becat per la Federació al CAR de Madrid, on combina estudis i entrenaments.

Ha quedat “satisfet” de les darreres experiències internacionals tot i no assolir l’objectiu, o sigui el passaport olímpic. “A l’Europeu d’Hongria vaig competir amb cap i valentia, superant moments de molta pressió i màxim nerviosisme per remuntar posicions”. Es va quedar a 2,8 punts de la final. D’altra banda, a les competicions celebrades a Portugal, Oviedo va tenir molt bones sensacions. Va guanyar el Match Ibèrica després d’oferir una autèntica exhibició de concentració, la seva principal virtut.

Ara buscarà el desitjat bitllet olímpic al Brasil. El diumenge competirà en la prova de parelles mixts i el dilluns ho farà en l’àmbit individual. “El primer pas és entrar a la final i després ja veurem. Són molts anys d’esforços i sacrificis per arribar fins a aquest moment. És difícil, però no impossible”. En cas de no assolir la marca encara quedaria una mínima possibilitat en dues proves de la Copa del Món per sumar punts en el rànquing.