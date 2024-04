17 persones han fet nit, de mitjana, a l’espai temporal d’acollida nocturna que va habilitar l’Ajuntament de Sabadell, cedit per Aigües Sabadell, i va gestionar la Creu Roja per donar aixopluc a les persones sensellar de Sabadell. Enguany, les temperatures han estat més suaus que l’any passat, i només durant sis dies d’hivern els termòmetres queien per sota dels 2ºC, moment en què s’obrien les portes de l’allotjament nocturn.

I 12 persones de mitjana van acudir a l’espai d’acollida diürn que Càritas posava a disposició dels sensellar a la seva seu del carrer Duran i Sors. I és que no tothom vol abandonar el seu racó del carrer per fer nit a aquestes instal·lacions: “Hi ha qui no vol perdre el seu lloc per uns dies a sota d’un sostre”, explicaven fonts de Creu Roja de Sabadell. Per qui no volia anar, també s’oferia sopar calent i abric.

També la fase 1 de l’Operació Fred –quan els vehicles d’emergència social surten al carrer per oferir sopar calent i mantes a qui ho necessita— va estar activa durant sis dies aquest hivern. Durant el primer nivell, les entitats van atendre una mitjana de 27 persones cada dia, i se’ls va repartir menjar calenet i roba d’abric per a sobreviure a les baixes temperatures. L’Operació Fred va quedar desactivada el darrer 31 de març. L’any passat, les temperatures van ser més baixes i la fase 2 (obertura dels allotjaments) va haver d’activar 18 dies, mentre que la sortida dels vehicles d’emergència es van mantenir durant 29 dies.

“Hem pogut donar resposta a persones que ho necessiten, gràcies al personal tècnic municipal i les entitats”, apunta la regidora d’Acció Social, Laura Pineda. Les entitats tenen detectades més de 180 en situació de sensellarisme, segons les darreres xifres.