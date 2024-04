El Cercle Sabadellès 1856 acull per segon any el Torneig Internacional ITF

La terra batuda de les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856 tornaran a viure una competició internacional. Per segon any consecutiu, el club de la carretera de Bellaterra que presideix Joan Carles Riba acull el torneig Internacional ITF Men‘ World Tennis Tour, que arrencarà el 27 d’abril i finalitzarà el 5 de maig.

Es tracta d’una competició molt atractiva perquè proporciona un accès entre el tour mundial de tennis júnior de la ITF i els nivells d’èlit del tennis professional masculí. Els resultats dels tornejos de la ITF s’incorporen al rànquing ATP, fet que permet als professionals avançar a l’ATP Challenger Tour i l’ATP Tour, i en última instància, els Grand Slams.

El tour mundial també està dissenyat per destinar premis en efectiu i ajudar a reduir els costos per als jugadors. Al Cercle els premis en metàl·lic arriben als 25.000 dòlars. A l’acte de presentació del torneig, el director esportiu de la Federació Espanyola, Javier Soler, i el director del torneig, Sergio Barranco, han destacat l’alt nivell de la competició, posant com a exemple la participació de tres jugadors que participen en el Trofeu Conde de Godó. També ha assistit la regidora d’Esports de l’Ajuntament, Montse Gonzàlez. El públic tindrà l’oportunitat de veure un tennis de gran qualitat amb entrada lliure durant cada dia de competició.