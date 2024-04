“Vens d’estar assegut a una cadira durant tot el dia a 4t d’ESO i de cop i volta tot són pràctiques”. El sabadellenc Joan Palau admet que quan va acabar la secundària obligatòria “no sabia què fer”. “Vaig apostar per un grau de fusteria a l’Industrial que em va cridar l’atenció”, detalla. Ara, ja a la recta final del tercer any de formació, el sabadellenc celebra que “no em vaig equivocar amb la decisió”.

La formació professional en el sector de la fusta que imparteix l’Escola Industrial de Sabadell és, precisament, el clar exemple que constata la dignificació i el creixent interès per la formació professional, en un moment que falten oficials de tota la vida, com fusters, mecànics o fresadors qualificats. “Aquest any hem batut rècord d’alumnes i en el grau mitjà de fusteria tenim dos grups de 55 alumnes”, celebra Albert Garcia, un dels docents. Si fa anys costava omplir les places i hi accedien molts estudiants en segona o tercera opció; ara, el cicle formatiu ha de filtrar l’allau de sol·licituds amb una nota de tall. “La fusta torna a estar de moda i des del primer dia que soc aquí fent de professor fins ara he vist com les matriculacions augmenten cada curs”, afegeix Garcia.

“Al primer curs t’arriba tot molt de cop perquè l’FP és quasi com està treballant, per la seva gran part pràctica”, explica Palau. “Però a segon ja veus que has avançat molt i que guanyes llibertat i autonomia”, afegeix. Fins que arriben les pràctiques a l’empresa, el punt d’inflexió i també la punta de llança dels cicles formatius. “A l’empresa hi estàs moltes hores i el que veus i el que fas és, realment, el que et farà arribar a final de mes quan ja comencis a treballar al 100%”, sosté l’estudiant, que ho qualifica “d’experiència molt gratificant”. Ara, està cursant un tercer any per especialitzar-se en instal·lació i moblament, també en format dual.

Els estudis demostren que l’FP té l’índex d’inserció laboral més directa. “Notem que quan acaben d’estudiar hi ha un interès molt gran perquè entrin a treballar a les empreses”, destaca el professor del centre. I així és. Com detallava la directora general del Centre Metal·lúrgic, Montse Vilanova, en declaracions al DS, “les empreses necessiten persones que sàpiguen dur a terme aquelles necessitats específiques que es demanen”. En aquest sentit, subratllava, que “l’FP els prepara per acabar els estudis i l’endemà anar a treballar”.

Desmuntant antigues percepcions

Joan Palau admet que havia sentit diverses vegades comentaris sobre l’FP, com si fos dissenyada per a la gent que no volia fer batxillerat o no li agradava estudiar. “He de dir que ha estat una molt bona decisió fer cicle formatiu: he fet moltíssima més pràctica i estic ja quasi preparat per treballar i guanyar-me la vida”, diu. “Em sento molt més preparat per a la realitat”, afegeix. Per sort, aquesta antiga percepció s’està arraconant. “Per fi podem dir que aquest context s’està desdibuixant”, celebra Albert Garcia. De fet, segons narra el docent del departament de fusta, “ens arriben estudiants que busquen estudis que transmetin”. “En el món de la fusta transformes una matèria viva en allò que et proposis”. Actualment, l’Escola Industrial ofereix cicles mitjans i superiors sobre fusteria, amb la idea que l’alumnat que comença el primer any pugui encadenar diferents cicles i complementar la seva formació.

Als premis SPAINSKILLS 24

L’institut Escola Industrial va participar la darrera setmana a la competició estatal ‘SPAINSKILLS 2024’, en l’àrea de fusteria. “Per a nosaltres aquesta jornada és com les Olimpíades de la formació professional”, rebla Garcia. L’alumne Tani Arnes de 2n de Grau Superior de Disseny i Moblament va ser el campió de Catalunya en fusteria –els ‘CATSKILLS’– i després de guanyar la competició autonòmica, va participar en la competició estatal.

Allà es reuneixen les 17 comunitats autònomes. L’estudiant del centre sabadellenc va ser un dels quatre competidors que va acabar la peça dins els temps establerts. Tres dies de competició per realitzar una peça, en aquest cas una finestra i el seu marc. Aquesta competició et permet anar a competir a l’’EUROSKILLS’ i si surts guanyador, als ‘WORLDSKILLS’.