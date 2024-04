La pluja amenaça la diada de Sant Jordi

La diada de Sant Jordi podria arribar aquest any passada per aigua a Sabadell. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya, els ruixats podrien fer acte de presència durant la jornada del pròxim dimarts, marcada per les paradetes de llibres i roses als carrers.

De moment, el cap de setmana serà tranquil, amb alguns núvols, tot i que sense descarregar. La inestabilitat augmentarà a partir del diumenge, coincidint amb l’inici de la nova setmana. A més, s’espera que les temperatures baixin arreu del país. Sembla, doncs, que tocarà recuperar l’abric -i qui sap si el paraigua– per sortir a gaudir de la festivitat del 23 d’abril.

Es dona la curiositat que la pluja ha aparegut aquest any en alguns dels grans esdeveniments a l’aire lliure a la ciutat. Sense anar més lluny, una forta tempesta va aigualir la celebració de la cavalcada de Reis pels carrers de Sabadell. Poc després, la rua de Carnestoltes també va estar marcada per la inestabilitat.

Els darrers episodis meteorològics, a més, han arribat en un moment històric marcat per la manca de pluges, que s’acumulen en els últims anys. Ara, sembla que dimarts vinent tocarà tornar a mirar el cel, amb ruixats que podrien arribar cap a la tarda.