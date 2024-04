Com serà el Sant Jordi 2024 a Sabadell?

Sabadell escalfa motors per a una de les jornades més especials de l’any. La celebració de Sant Jordi a Sabadell comptarà enguany amb un programa que ofereix un ampli ventall d’activitats i tallers orientats a tots els públics. Les propostes s’allargaran durant les pròximes setmanes a diferents espais de la ciutat i culminaran el 23 d’abril amb la celebració de la Diada.

Aquest any, la cita arriba marcada per la Capitalitat de la Cultura Catalana 2024, en la qual s’emmarquen més d’una seixantena de presentacions i activitats literàries per donar a conèixer el talent creatiu d’autors locals i d’altres de reconegut prestigi internacional. La iniciativa, sota el títol Sant Jordi de Lletres i Pensament 2024, la impulsen conjuntament l’Ajuntament i el Gremi de Fabricants.

Signatura de llibres al Racó del Campanar

El programa literari, que ja s’ha iniciat, inclou diferents actes on més d’una quarantena d’autors i autores presenten les seves novetats bibliogràfiques a la sala d’actes del Gremi de Fabricants (carrer de Sant Quirze, 30). Bona part d’aquests creadors i creadores seran presents a la tradicional signatura de llibres prevista per al 23 d’abril al Racó del Campanar.

Entre les activitats, destaca l’homenatge a la poeta Ester Xargay aquest dijous, 18 d’abril, al Teatre Principal.

Clubs de lectura i tallers

D’altra banda, i pel que fa a les biblioteques, el programa de Sant Jordi preveu mostres bibliogràfiques, presentacions de llibres per a petits i grans i tallers per a tots els públics per fer punts de llibres o titelles, entre d’altres. També s’organitzen clubs de lectura per a adults i animacions lectores per al públic infantil. Algunes de les activitats, que s’allargaran fins a final de mes, necessiten inscripció prèvia.

Les llibreries de la ciutat també acolliran presentacions d’obres a càrrec dels autors i alguns clubs de lectura amb escriptors convidats.

Diada de Sant Jordi

El programa d’activitats inclou la tradicional signatura de llibres el 23 d’abril, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, al Racó del Campanar. Al voltant de 50 autors locals signaran els seus llibres, que es podran comprar a les parades dels llibreters.

A més, la ciutat i les entitats organitzen activitats diverses com actuacions castelleres i sardanes. Els museus municipals prepararan tallers de llibres i roses i visites guiades, a més de la venda de llibres que han anat publicant els darrers anys.