Castellar s’omple de propostes per Sant Jordi

Com és habitual, els actes per la celebració de Sant Jordi a Castellar del Vallès tindran com a proposta estrella la fira de llibres i roses que s’instal·larà aquest dimarts a la plaça d’El Mirador. Comerç Castellar organitza un any més, amb la col·laboració de l’Ajuntament, aquesta tradicional fira que comptarà amb una quinzena de parades relacionades amb Sant Jordi, que van des de les clàssiques, roses i llibres, fins a al pa i la coca de Sant Jordi, passant per dracs, princeses, cavallers i roses fetes amb tota mena de materials, de ganxet, de fusta o fins i tot de galeta. A més, també hi seran presents tretze parades d’entitats de la vila.

A banda, hi haurà un taller a càrrec de l’artesà Joan Novell, que és bufador de vidre i que al llarg del dia anirà fent roses de vidre bufat. A més, a la carpa de la Llibreria Vallès es duran a terme signatures de llibres, entre les quals hi ha confirmades les de les autores E. Viladoms, amb La casa del Pla, i Gisela Pou i Josefina Llauradó, que signaran diversos dels seus llibres.

Actes al centre de la vila

La Fira de Sant Jordi es completarà amb diferents activitats el mateix dia 23. La plaça Major acollirà la instal·lació “El laberinto del Cuco”, un muntatge participatiu i un còmic al mateix temps, que es podrà visitar de 9.30 a 13.30 hores i de 16 a 20 hores. És una proposta vivencial, fresca i insòlita que reflexiona sobre com d’impredictible és el pas del temps. La companyia Itinerània i Max presenten un còmic de gran format dibuixat sobre les parets d’un laberint, que el participant llegeix mentre s’hi perd. Els camins es van bifurcant, de manera que cada participant experimenta la seva versió del còmic, segons les decisions que pren en cada encreuament de camins.

A més, com és habitual, la Cobla Vila d’Olesa oferirà una ballada de sardanes, que enguany tindrà lloc a les 17.30 hores a la plaça del Mercat.

D’altra banda, la Biblioteca Municipal Antoni Tort ha programat diverses propostes al llarg de la tarda. Així, els infants de 6 a 13 anys que s’animin a presentar els seus poemes i contes, podran llegir-los en veu alta a partir de les 17 hores per commemorar el Dia Mundial de la Literatura Infantil.

La Biblioteca també organitza, conjuntament amb la Ludoteca Municipal Les 3 Moreres, un racó d’intercanvi de llibres que es podrà trobar de 17 a 19 hores al Pati de les 3 Moreres. A més, alumnes i professors de l’EMM Torre Balada hi faran un concert a les 19.15 hores, en què participarà un quartet de corda que interpretarà cinc peces.

També dimarts, l’Escola Municipal de Persones Adultes Les Teixidores celebrarà els tradicionals Jocs Florals, que enguany canvien d’ubicació i tindran lloc al pati del centre, a les 18 hores.

Finalment, el Mercat Municipal ha anunciat que regalarà roses a tots els clients que facin una compra mínima de 12 euros a les seves parades. D’altra banda, l’ETC farà a l’equipament una lectura de dos contes relacionats amb Sant Jordi, a les 17.30 hores.