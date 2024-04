El Sant Jordi ideal, des del llapis de quatre estudiants de 6è de primària

Com és el teu Sant Jordi ideal? En família? O amb amics? Potser farcit de cultura popular? O bé replet d’escriptors locals? Un dia per perdre’s passejant o per anar de paradeta en paradeta? Piquem a la porta de 6è de primària de l’escola Salesians de Sabadell: així s’imaginen el Sant Jordi més bonic la Sonia, el Jürgen, l’Aina i el Jordi.

Sonia Martínez

El meu Sant Jordi ideal, seria un dia festiu. Aniria amb la meva família a la Rambla de Sabadell a veure les llibreries per a comprar llibres i menjaríem en algun restaurant per celebrar, per a mi, el millor dia de l’any.

A la tarda visitaria alguna fira artesanal per donar suport als petits comerços. Després aniria amb els meus avis a berenar un bon pastís de Sant Jordi i aniria amb la meva família a Barcelona, on hi ha sempre molts carrers que estan decorats i de vegades, fins i tot, hi ha tallers de manualitats o conta contes.

I a la nit, després de sopar, llegiria els llibres que m’he comprat i me n’aniria a dormir feliç sabent que he passat un dia espectacular amb les persones que més estimo.

Jürgen Mur

El meu Sant Jordi ideal començaria a la nostra escola: Salesians Sabadell. Me la imagino decorada amb motius de Sant Jordi, així com roses, marca pàgines, dracs… que nosaltres mateixos haguéssim pogut fer prèviament en un taller de treballs manuals.

Aquell dia tindríem la visita d’un famós escriptor català de llibres juvenils que ens llegiria algun fragment del seu llibre, i ens el signaria amb una bonica dedicatòria.

Les nostres mestres, l’Anna i l’Elena, ens acompanyarien a la Rambla que estaria decorada com si Sabadell, màgicament, s’hagués convertit en un poble medieval; passejaríem fins al diari de Sabadell per tal de conèixer la seva redacció, on ens farien una entrevista per explicar què significa la diada de Sant Jordi per a nosaltres.

El dia acabaria a casa, explicant a les nostres famílies la diada, mentre compartiríem els llibres i les roses que hauríem comprat durant el dia.