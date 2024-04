La tarda de dilluns va deixar una imatge insòlita a Sabadell en aquesta època de l’any. Una espectacular calamarsada va emblanquinar els carrers de la ciutat en un minut. La precipitació va deixar 12,9 mm a Sabadell, segons dades de l’Estació Automàtica del Parc Agrari.

Amb tot, però, l’episodi meteorològic, una pedregada com feia temps que no es veia, va deixar també imatges increïbles a tots els punts de Sabadell. Estampes que els lectors heu compartit amb el Diari i que podeu continuar enviant, com sempre, als canals habituals: amb un whatsapp al 682 145 542 o amb un correu electrònic a [email protected].

Imatges cedides pels lectors:

Els vídeos del moment