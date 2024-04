Quins llibres han buidat prestatgeries aquest Sant Jordi a Sabadell?

Aprendre a esquivar les bales ​ de Xavi Coral i Història d’un piano de Ramon Gener han estat els llibres indiscutiblement més buscats aquest Sant Jordi a Sabadell. “La gent els ha arrasat”, apunta Jordi Seguí, responsable de la llibreria Tècnica. “També han sortit molt Un animal salvatge de Joël Dicker i La grieta del silencio de Javier Castillo”, afegeix Carles Fàbregues, de la Llar del Llibre. La tendència sabadellenca ha anat en consonància amb la resta del territori, ja que precisament Coral, Gener, Dicker i Castillo lideren el rànquing provisional de vendes per Sant Jordi arreu de Catalunya, segons els primers recomptes.

En clau local, aquesta diada va despuntar Un anell entre els records que l’escriptor sabadellenc Jaume Barberà publica amb la seva neboda Ivet Vigo. També Mala piel de Toni Padilla va popularitzar-se aquest any, en un relat on el futbol es converteix en el fil conductor per accedir a vivències molt personals. “En temàtica de còmics hem venut molt Soc el seu silenci de Jordi Lafebre”, constata José Antonio Serrano, de Sabadell Còmics. “Com sempre, Tintín o Astèrix i Obèlix, per exemple, són opcions que cada any també es van venent”, afegeix.

Quant als llibres infantils i juvenils, en català el més buscat va ser La misteriosa i sorprenent casa de l’avi de Meritxell Martí Orriols, en català; mentre que en castellà té la primera posició Alas de sangre de Rebecca Yarros. En el cas de Sabadell, L’escola de monstres de Sally Rippin o L’home gos de Dav Pilkey –en les seves adaptacions al català– van esgotar les prestatgeries de les seccions infantils i adolescents a Sabadell, com apunten els llibreters.

La diada que compleix expectatives

“El dia de Sant Jordi és un mal dia per atendre la gent correctament”, admet Carles Fàbregues. “Has d’anar molt de pressa”, afegeix. Pel que fa a la parada que la Llar del Llibre tenia a la plaça de Doctor Robert, l’encarregat celebra que “va anar molt bé, tot i que vam tenir l’ensurt del dia anterior amb la calamarsada”. “Sospitem que les vendes seran semblants a les de l’any passat”, detalla Fàbregues, que recorda que fins passats uns dies les llibreries no poden saber el balanç exacte d’exemplars venuts.

També a la llibreria Tècnica van complir expectatives. “En només un dia podem arribar a fer el que fem en un mes sencer i això està molt bé i és molta feina”, sosté Jordi Seguí, l’encarregat. El sabadellenc admet “és una tranquil·litat que ajuda a superar mesos més dolents, com els d’estiu”. Sobre el temps, Seguí subratlla que “durant el dia anterior i el matí del dia de Sant Jordi no les teníem totes”. “Sort que al final no va ploure i la gent va sortir al carrer i va anar de llibreria en llibreria, i de paradeta en paradeta”, afegeix.