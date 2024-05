Va arribar 45 minuts tard a l’examen per culpa d’unes retencions a la carretera. El trasbals, però, no va ser prou fort per a desconcentrar-la, ja que d’aquella prova va sortir amb un bitllet per representar Catalunya en una fase final. La Naia Caro (14 anys), estudiant de 2n d’ESO de l’Institut Jonqueres, s’ha classificat per a anar a les Olimpíades Nacionals de Matemàtiques que tindran lloc el mes juny a Càceres. En altres paraules, d’entre 16.000 estudiants catalans que van participar en la fase inicial del certament ‘Fem Matemàtiques’, ella s’ha classificat com una de les tres millors. “Estic molt contenta”, celebra la Naia. “Sempre m’han agradat les ‘mates’, però no m’esperava pas tot això, la veritat”, afegeix, a mig camí entre la modèstia i la sorpresa.

Es tracta d’una competició en l’àmbit català amb la finalitat de contribuir en el desenvolupament de la competència matemàtica en tot l’alumnat de cinquè i sisè de Primària i de tota l’ESO. El ‘Fem Matemàtiques’ s’organitza en forma de concurs i es desenvolupa en tres fases. La darrera –considerada la final catalana–, va celebrar-se a Cervera i va ser la que va obrir les portes a la Naia per anar a fer una competició estatal.

“L’últim examen es basava en tres exercicis que demanaven aprofundir molt”, detalla la jove sabadellenca. “Hi havia una pregunta sobre l’àrea d’un hexàgon i una altra d’un joc de cartes i probabilitats“, explica. La prova va durar prop de dues hores i no permetia preparar-se el temari des de casa o des de l’escola: “Mai saps què et preguntaran, així que vas allà amb el que ja saps”. La Naia és aficionada a resoldre problemes matemàtics. “Em sembla molt entretingut”, diu.

Tanmateix, preguntada pel seu futur, admet que “no tinc clar què vull fer, ni cap on vull tirar”. Té molt temps per pensar-s’ho. De moment prefereix compaginar l’interès per les matemàtiques amb les seves dues grans aficions: el ganxet i la dansa.

“Al claustre estem molt contents!”

“Vam fer una publicació a les xarxes de l’escola i de seguida va tenir molt bona rebuda”, celebra Dani Martínez, el professor de matemàtiques de la Naia, visiblement orgullós. “A tot el claustre estem molt contents”, afegeix. El Dani lloa que la fita on ha arribat la Naia és fruit de “sempre voler anar més enllà en cada exercici”. A tall d’exemple, comenta que “si els demanava un exercici que era fer un model 3D a partir de la seva habitació, per calcular l’àrea, per exemple; la Naia creava una maqueta, l’estructurava i fins i tot hi posava leds”. Haver arribat a les olimpíades nacionals és “una recompensa” a l’esforç i l’interès, conclou el docent. “El binomi perfecte”.