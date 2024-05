La selecció catalana torna a Sabadell contra Panamà aquest dimecres

La Nova Creu Alta deixarà de banda el Centre d’Esports aquest dimecres (19h) i es vestirà de gala per acollir l’amistós internacional entre Catalunya i Panamà. La selecció masculina absoluta torna a Sabadell més de trenta anys després amb una convocatòria de primer nivell. Entre els principals noms de la llista destaquen Oriol Romeu, Héctor Bellerín o Eric Garcia, entre d’altres. Finalment, però, no seran de la partida Aitor Ruibal i Aleix García (convocat amb l’espanyola per a la preparació de l’Eurocopa) i els substituieixen Joan González i Jastin Garcia.

“Els jugadors sempre ens han mostrat una gran predisposició a venir. Per compromisos, seleccions i altres motius, hi ha alguns que no han pogut, però tindrem un equip molt potent i que podria competir contra qualsevol selecció del món”, explica Albert Puigdollers, exjugador del Sabadell i segon entrenador de Catalunya.

El retorn de Puigdollers i d’Altimira

Per al tècnic serà especialment significatiu el partit precisament pel seu retorn a la que va ser casa seva durant tres temporades. “De tots els amistosos que hem jugat amb la selecció, serà el més especial. A Sabadell vaig passar els meus millors anys amb grans èxits com l’ascens d’Eibar i jugar a Segona. Tinc ganes de reviure les experiències i records d’aquella època”, admet Puigdollers.

També serà especial per a un dels jugadors convocats: Sergi Altimira. El de Cardedeu tornarà a la Nova Creu Alta després de marxar lliure el passat estiu al Real Betis (amb una breu estada al Getafe entremig). “És un jugador amb gran futur. Aquesta temporada ha debutat a primera i ha donat un gran rendiment. Té aquest factor sentimental per tornar a Sabadell, però el portem principalment per les seves qualitats”, afirma Puigdollers.

A la presentació del partit, el president Joan Soteras va assenyalar l’enfrontament com “el màxim esdeveniment que pot organitzar la Federació” i Albert Puigdollers té una opinió similar: “és un partit important pel futbol català perquè és la representació de tots els clubs i jugadors de la Federació. És necessari que es facin partits d’aquest tipus per continuar reivindicant que algun dia volem tenir una selecció pròpia”, reflexiona.

Al davant estarà la selecció número 45 del rànquing Fifa. Panamà es troba preparant-se per la Copa Amèrica del juny. “Poden competir contra qualsevol i han experimentat un creixement molt gran en els darrers anys. Serà un partit molt més igualat que l’últim que vam jugar contra Jamaica”, diu Puigdollers. La presència de públic és, ara mateix, una de les principals incògnites. Una part de cada entrada venuda anirà destinada a la Fundació Atendis delanostraciutat. Abans de l’enfrontament, rebran un homenatge a la gespa de la Nova Creu Alta, els dos màxims golejadors de Catalunya, Bojan Krkic i Sergio García.