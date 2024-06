La participació ciutadana torna a l’agenda pública

Tot i que es va aprovar definitivament fa un any, el maig de 2023, el nou Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sabadell comença a tenir protagonisme aquest mes de juny. En els propers dies es posaran en marxa les reunions públiques per activar una de les novetats del reglament, els consells de districte, que tindran un nou enfocament respecte als que ja s’havien conegut anys enrere. Aquests òrgans vehicularan les queixes i propostes dels set districtes de la ciutat i s’hi podrà participar tant a títol individual com en representació d’una entitat, sempre per tractar qüestions de competència municipal.

Ara, el consistori ha publicat el calendari de reunions previstes, les primeres que es faran per activar els Consells de Districte –pràcticament quan fa un any del nou mandat, el segon, de l’alcaldessa Marta Farrés, i amb la regidora Sonia Sada al capdavant d’aquesta àrea. Segons l’Ajuntament, el resultat d’aquestes trobades ha de permetre “realitzar un estudi per detectar les principals necessitats a cada districte, les entitats i agents potencials a participar i elaborar una proposta d’organització dels nous Consells”. Per participar a les reunions cal inscriure’s al web de Participació ciutadana de l’Ajuntament de Sabadell: https://web.sabadell.cat/participacio.

Què s’espera del reglament?

El reglament parteix de la premissa que la participació és l’eina que té la ciutadania “d’intervenir de manera individual o col·lectiva en la definició i l’aplicació de les polítiques públiques de l’Ajuntament”. Així, el document regula els canals i mecanismes de participació ciutadana, amb l’objectiu d’incentivar la implicació dels veïns amb la presa de decisions que afecten la ciutat i, alhora, “que es garanteixi un funcionament eficaç de l’administració pública”.

Un dels aspectes que inclou la normativa és que el consistori s’obliga a informar dels processos que posi en marxa, així com a avaluar i retre comptes del que s’ha fet. Una novetat respecte els anteriors processos que s’havien fet al consistori és que no caldrà ser membre d’una entitat per formar part dels òrgans participatius. El Govern vol potenciar que qualsevol veí, a títol individual, pugui dir la seva opinió sobre un o diversos temes que siguin del seu interès. Sabadell ja sap en què consisteix la participació ciutadana i, en els últims anys, hi ha hagut diverses iniciatives, com el projecte Construint Ciutat. Però una de les crítiques que va rebre aquesta iniciativa era que, a vegades, tot i que un projecte fos guanyador, després no s’executava, com la recuperació dels jardins romàntics de la Torre d’en Feu tal com eren el s. XIX. Actualment, l’Ajuntament treballa amb la plataforma Participa 311, amb processos participatius oberts, alguns en fase de resultats, sobre el Pla Local de Joventut 2022–2025; el II Pla d’Igualtat de Gènere i LGBTI+ i l’Ordenança reguladora de la Zona de Baixes Emissions.

“Això d’on surt?”

La convocatòria de les primeres reunions per activar els consells de districte aquest mes de juny ha sorprès entitats i partits polítics com la Crida per Sabadell, tal com explica la regidora d’aquesta formació Anna Lara. La sabadellenca apunta que algunes entitats els han comunicat el calendari de reunions sorpreses i “la impressió és: ‘I això d’on surt?’”. Lara afegeix que “és un procés que quan es va començar a tramitar tenia tot un calendari. [L’actual govern] No han volgut seguir la línia de l’anterior govern, han tingut aquest tema congelat i hi han fet participar qui han volgut”. L’edil també creu que el calendari que s’està seguint amb el reglament de participació ciutadana és un reflex de com tracta el Govern aquesta qüestió. Segons Anna Lara, “el reglament està aprovat des de fa molt de temps i estava sense funcionar i reflecteix el que passa en el marc de participació”.