Saps on són els ‘cuniculus’ romans de Sabadell?

Sabadell compta amb dos elements patrimonials molt singulars. Es tracta d’uns aqüeductes romans subterranis que servien per transportar aigües netes (coneguts com a cuniculus). El primer que es va documentar a la ciutat es va trobar a Can Gambús, en una excavació feta entre 2003 i 2006 per part de Jordi Roig i Joan-Manuel Coll, de l’empresa sabadellenca d’arqueologia Arrago. L’altre es va localitzar ara fa dos anys a Sant Pau de Riu-sec, durant les obres de construcció de la nova seu l’empresa de venda de material de construcció Obramat. Aquest és el segon més gran localitzat mai a Catalunya.

En els dos casos estan tancats al públic i només s’obren en ocasions excepcionals, si bé el Museu d’Història va dissenyar un model digital en 3D del de Sant Pau de Riu-sec, en el qual només es poden avançar dos metres per seguretat. El de Can Gambús, situat a la confluència entre la ronda de Jean Monet i el carrer del Kurdistan, per exemple, i tots dos s’han pogut visitar en diferents moments amb motiu de les Jornades Europees d’Arqueologia. I el Museu d’Història organitza visites guiades per a escoles amb reserva prèvia. Del de Can Gambús se n’han documentat 121 metres de recorregut, i la galeria subterrània fa 1,90 metres d’alçada i 0,50 metres d’amplada, de manera que s’hi pot passar d’un en un. Al llarg del recorregut es té constància de set pous de registre, separats entre ells per una distància d’uns 18 metres. En el cas de Sant Pau de Riu-sec, es van excavar 120 metres de recorregut, tot i que es creu que en podria fer 150. En els dos casos, s’han descobert aquestes estructures, però no se sap del cert fins a on portaven l’aigua.

S’estima que l’aqüeducte subterrani de Can Gambús va ser abandonat entre els segles I i II dC, però no es té un coneixement exacte de quan va ser construït. Menys concreció hi ha en el segon cas, perquè els moviments de previs terres només permeten emmarcar el de Sant Pau en l’època romana.

A tot Catalunya s’han localitzat quatre cuniculus, de manera que Sabadell en té la meitat. El més llarg de tots és a Tarragona; el segon és el de Sant Pau de Riu-sec; el tercer, el de Can Gambús i, el quart, a la plaça de la Pietat de Vic.