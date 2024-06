Una màquina mai prendrà una decisió a l’hospital. El professional sanitari sempre tindrà l’última paraula. “Ha de quedar clar que la IA mai substituirà el doctor, però el doctor que no controli la IA serà substituït”, assevera el doctor José Ibeas. És el cap del grup de recerca en nefrologia clínica, intervencionista i computacional de l‘Institut d’Investigació i Innovació del Parc Taulí (I3PT); i des de fa un any també director del Programa per a la promoció i desenvolupament de la intel·ligència artificial al sistema de salut català. Ibeas, que compta amb una dilatada i reputada trajectòria en el camp de la IA en salut, recorda que “la intel·ligència artificial està en una fase preliminar”.

Amb això, indica que encara no existeix la IA implementada d’una manera sistemàtica en el teixit sanitari. Ara bé, els hospitals fa uns cinc anys que s’han sumat a la carrera per esprémer tots els beneficis que la IA pot brindar al servei assistencial. “De fet, el Taulí té una característica inherent al seu ADN, que és la d’intentar donar suport i enfortir la innovació”, apunta el doctor. “A l’institut, una de les potes que tenim és la de la d’intel·ligència artificial perquè és un fet que es comportarà de forma transversal entre l’assistència, la investigació i la docència”. Podria dir-se que els professionals del Taulí que formen part d’aquest equip estan dissenyant la medicina del futur.

I en què ens ajudarà, exactament?

La incorporació de la IA al dia a dia dels hospitals serà clau, sobretot, per impulsar un sistema de suport de decisions. “En salut, manegem moltíssimes dades que poden generar algoritmes que augmentin el benefici dels pacients”, explica Ibeas. Actualment, hi ha diversos projectes per intentar desenvolupar solucions o sistemes de suport a la decisió que ajuden a fer la pràctica clínica diària. I facilitaran molt la tasca del doctor, que tindrà una guia molt més acurada sobre quines direccions emprendre. “Hi ha alguna solució que està en fase de validació a l’hospital i n‘hi ha d’altres que estan en el procés d’investigació”.

En un futur, segons Ibeas, els hospitals incorporaran professionals que hauran de decidir quins programes incorporar als centres sanitaris. “De la mateixa manera que ara hi ha algú que compra un ordinador o un escàner, hi haurà persones encarregades de decidir si es compra un software o una solució basada en intel·ligència artificial”, detalla.

El gran repte de la incorporació d’aquestes dinàmiques serà el tractament de les dades dels pacients. “La IA funcionarà amb un sistema de dades compartides, com un biobanc”, explica el doctor. “Això farà que tot sigui més transparent i que ens haguem d’acostumar a viure amb un sistema de dades compartides”.

El 3r THAIS, pròximament

Els dies 11 i 12 de juny, el Taulí celebrarà el tercer Taulí Health Artificial Intelligence Symposium (THAIS) amb l’objectiu de fer una àmplia cobertura al camp de la IA en la salut des d’una perspectiva orientada als professionals de l’entorn sanitari.