David Català ja és oficialment el nou tècnic del Sabadell 24/25. Després de ser l’escollit pel director esportiu, Lucas Viale, per afrontar el repte del retorn a Primera Federació, el barceloní ha signat el contracte fins al mes de juny del 2025. No s’especifica si tindria continuïtat en cas d’assolir l’ascens. De fet, serà la seva primera experiència en una banqueta a Espanya perquè fins ara la seva trajectòria com a entrenador ha estat a l’estranger: AEK Larnaka i Apollon Limassol (Xipre) i NK Istra 1961 (Croàcia).

Qui és David Català? Com ha estat la seva carrera com a jugador? Quins entrenadors ha tingut? Nascut a Barcelona fa 44 anys, el seu currículum com a futbolista s’inicia a les categories inferiors del RCE Espanyol. Va debutar en el filial la temporada 98/99 i en la 99/2000 va viure un fugaç debut al primer equip en un Numancia-Espanyol (2-0) a Los Pajaritos. En la 01/02 va gaudir de sis partits a Primera Divisió.

L’extècnic arlequinat, Ramón Moya, seria el seu entrenador al filial espanyolista entre el 2000 i 2003, a Segona Divisió B. Va jugar a la Nova Creu Alta en la 00/01 (1-0) juntament amb jugadors com Bruno Saltor, David Sánchez, Gerard Autet i exarlequinats com el sabadellenc Juvenal, Arnal o Jordi Tarrés. També coincidiria amb altres jugadors amb passat al Sabadell com Gaizka Saizar, Tariq o Héctor Simón.

Ramón Moya té un gran record de David Català. “Vam coincidir primer al col·legi Salesians i després al filial de l’Espanyol. Només puc tenir bones paraules d’ell com a jugador. Molt disciplinat, entrenava sempre al 200 % i també puc dir que era una persona de ’10’. Sempre em va donar suport. Com a entrenador no el conec, però li desitjo tota la sort del món perquè m’estimo moltíssim el Sabadell i vull que li vagi bé. Entenc que l’experiència a l’estranger haurà sigut força profitosa i confio que arribin els bons resultats”.

Entrenadors exarlequinats de prestigi

El seu primer equip en l’àmbit professional seria el Xerez. David Català va incorporar-se com un dels fitxatges de la temporada 03/04 a Segona Divisió A, la categoria en la qual sempre va militar. Els seus primers entrenadors van ser Orúe i Esteban Vigo. A partir d’aquí iniciaria un periple per diferents clubs de la divisió de plata com la UE Lleida, Albacete, Lorca, Salamanca o Celta de Vigo amb diferents curiositats relacionades amb les banquetes.

Al Camp d’Esports de Lleida va tenir d’entrenador a Miguel Rubio, el pare de l’exjugador arlequinat Óscar. Posteriorment, dos exfutbolistes històrics del Centre d’Esports el van dirigir a Albacete (César Ferrando) i Paco Herrera (Celta). Amb l’equip gallec va assolir l’ascens a Primera Divisió la temporada 2011/12. Per cert, no va jugar cap dels dos partits contra el Sabadell de Lluís Carreras. També ha tingut altres entrenadors com Eusebio Sacristán (Celta) o Juan Ignacio Martínez, JIM (Salamanca).

Aventura a Xipre… amb Xavi Roca i Hidalgo

Entre Primera, Segona A i Segona B, David Català va disputar un total de 372 partits. Volia continuar al Celta a Primera Divisió, però no va trobar la suficient confiança per part del club i allò va coincidir amb una oferta de l’AEK Larnaka a través del seu director esportiu, Jordi Cruyff. Va acceptar l’aventura del futbol xipriota. Llavors, l’AEK no tenia pes en el futbol internacional, però l’arribada d’un nou inversor va impulsar-lo a cotes importants.

Va jugar 7 temporades a ple rendiment i després de la retirada, el 2019, va rebre l’oferiment de continuar al club, de la mà de l’exarlequinat i director esportiu, Xavi Roca, com a entrenador del filial formant part de l’staff tècnic encapçalat per Imanol Idiákez.

Xavi Roca va apostar per David Català “perquè necessitàvem algú per recuperar la il·lusió en un club com l’AEK que té un entorn molt especial i complicat. Ell el coneixia molt bé de la seva etapa com a jugador i era un referent al terreny de joc. Una de les seves qualitats és saber adaptar-se a les circumstàncies i això serà molt important en la situació actual del Centre d’Esports després del descens”.

Assegura que “li agrada tenir contacte amb la pilota i una bona sortida, com era ell de jugador. Però també haurà d’adaptar-se a les qualitats dels jugadors i les seves característiques. En aquest sentit, estic segur que ho sabrà gestionar molt bé”.

També cal destacar la coincidència a l’staff tècnic amb un altre exarlequinat amb un enorme pes en la història del Centre d’Esports: Antonio Hidalgo. El de Canovelles va tenir una trobada recent amb David Català. “Ens va visitar fa un parell de mesos a Osca i vam estar parlant i recordant la nostra etapa a l’AEK. Com a futbolista puc dir que era molt responsable i exercia el paper de capità i líder del vestidor”.

Hidalgo va marxar precisament cap a Sabadell -per salvar una situació crítica en la temporada 18/19- quan Català va fer el salt a la banqueta del club xipriota. “No el puc analitzar com a entrenador, però té unes idees clares: li agrada el futbol associatiu, sortir des de darrere amb la pilota, com el que intentava fer l’Imanol a l’AEK. És una persona top, molt tranquil·la. Potser té menys caràcter que jo a la banqueta, però sap gestionar les situacions. Estic segur que arribarà amb una gran il·lusió al Sabadell perquè tenia moltes ganes d’entrenar a casa i fer-se un nom a les banquetes”. La família de Català viu a Sant Cugat.

David Català ve d’una destitució en el NK Istra 1961 de la Primera Divisió de Croàcia, però va fer una gran feina a l’AEK Larnaka i també a la banqueta de l’Apollon Limassol, amb el qual va disputar la prèvia de l’Europa League i la fase de grups de la Conference League. Ara, a la Nova Creu Alta, se li presenta un repte majúscul: reconstruir una plantilla per assolir l’ascens a Primera Federació. De moment, només se sap que arribarà amb el seu segon, i excompanys a l’AEK, Miki Massana. En el club xipriota, curiosament, va tenir a Omar Harrak d’entrenador de porters, també amb passat arlequinat.

“Busquem ser protagonistes”

En entrevistes a diferents mitjans, Català sempre ha reconegut que “en els meus últims anys de jugador ja em plantejava la idea de passar a les banquetes. Estava més pendent de tot el que deia l’entrenador. Vaig tenir la sort de deixar el futbol molt tard i així m’anava preparant per fer el salt. També va ser molt positiu el fet de formar part de l’staff d’Imanol Idiákez i compaginar-ho amb el filial”, explicava.

Idiákez i Andoni Iraola podrien ser els seus referents. “Iraola em va dirigir a l’AEK i ens va inculcar la idea de pressionar a dalt i després de pèrdua. Amb Imanol sortíem amb la pilota des de darrere i recordo que alternàvem línia de 3 i de 4, amb l’objectiu de buscar espais i tenir la pilota. Aquesta és la identitat que voldria reflectir en el meu equip. Busquem ser protagonistes”, resumeix. Ara, li tocarà aplicar-ho a la banqueta del Centre d’Esports.