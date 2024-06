Nous avanços científics milloren la qualitat de vida dels infants amb TEA

Els últims estudis científics ens mostren com l’aplicació d’Oxigenació Hiperbàrica (TOHB) en una cambra hiperbàrica millora alguns dels trastorns que pateixen nens amb autisme.

Des de Grup Policlínic estan realitzant aquest tractament a pacients amb autisme, ens mostren un cas real on una mare ens explica la seva experiència i com ha estat la evolució del seu fill desprès del tractament d’Oxigenació Hiperbàrica (TOHB).

Dalisse, ens explica en aquest vídeo la seva experiència i com ha impactat el tractament d’oxigen hiperbàric en el seu fill amb autisme.

Els beneficis del tractament d’Oxigenació Hiperbàrica (TOHB) són deguts a l’augment del flux de sang al cervell i a la major arribada de l’oxigen a tots els teixits del cos.

Els professionals mèdics assenyalen que en el cervell dels nois /noies amb TEA hi ha un nivell més baix de flux sanguini. Poder respirar altes concentracions d’oxigen i transportar-ho a la sang aconsegueix avanços significatius en:

l’atenció

la connexió amb la família i l’entorn

la socialització

el reforç de la tonicitat muscular i del sistema immunològic

Els efectes varien en cada pacient i dependran de cada cas en particular. La durada i la freqüència de les sessions són claus per poder obtenir els beneficis i han de ser indicades pels professionals mèdics.

Els nens i nenes poden entrar a la cambra hiperbàrica amb joguines i aparells electrònics per estar entretinguts durant la sessió. També estan supervisats en tot moment per personal sanitari i els pares poden estar en la mateixa sala. Els infants no es senten aïllats perquè tenen comunicació amb els seus familiars i assistents sanitaris en tot moment per un telèfon, i també tenen connexió visual per mitjà d’un vidre que té cambra.

A Sant Cugat realitzen aquest tractament al Policlínic Torreblanca i actualment donen suport o informació sobre com la cambra hiperbàrica en una visita informativa gratuïta on es poden resoldre tots els dubtes.

Policlínic Torreblanca

Telèfon: 93 515 28 28

WhasatApp: 699 619 081

Av. de la Torreblanca 2-8, planta 1

08172 Sant Cugat del Vallès

POLICLÍNIC SABADELL

Av. Francesc Macià, 40-44, planta 7. Sabadell

Telèfon: 93 716 26 27

POLICLÍNIC SABADELL RAMBLA

Carrer Sant Pere 3. Sabadell

Telèfon: 93 716 26 27

www.grup-policlinic.com