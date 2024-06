Sabadell tindrà la primera caseta de petards “low noise”

L’empresa vallesana de pirotècnica Cialfir, que opera amb el nom comercial La Traca, ha habilitat per primer cop a Sabadell la caseta low noise, respectuosa amb les persones amb sensibilitat auditiva, en què s’han eliminat els productes d’alta sonoritat, i només es vendrà pirotècnia de mitjana i baixa sonoritat.

La caseta està ubicada al carrer Sarajevo, al pàrquing del supermercat del grup Sorli, al barri de Can Llong. Aquest punt de venda té l’objectiu de promoure una pirotècnia inclusiva, amb el disseny de nous productes amb menor impacte auditiu. “Sabadell és un repte per a nosaltres. Aquí hi ha una proposta ben coberta amb establiments sota habitatge, però estem convençuts que cobrirà una demanda i generarà una atracció des de molts punts de Sabadell per aquells que vulguin gaudir de la revetlla de Sant Joan, tinguin animals, problemes auditius o simplement vulguin evolucionar amb una pirotècnia de mitjana i baixa sonoritat”, apunta Jordi Brau, CEO de Cialfir, segona generació de l’empresa familiar nascuda l’any 1983.

La companyia aposta per un alt compromís amb el medi ambient i la societat, i prova d’això és que el 65% dels productes de catàleg no contenen plàstic i el 100% utilitza cartó reciclat. La major part dels productes són tipificats de baixa sonoritat per respectar a les persones amb sensibilitat auditiva i també als animals. “L’evolució del sector de la pirotècnia ha d’anar aquí, tot i que tots els productes de la indústria són benvinguts. Tothom té la seva quota del mercat i ha de ser el consumidor que ha de decidir per quina mena de pirotècnia vol utilitzar”, afegeix Brau.