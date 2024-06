El Sant Nicolau presenta els nous entrenadors dels sèniors

Temporada de consolidació per al masculí, temporada de redempció per al femení. Els dos primers equips sèniors del CE Sant Nicolau han presentat els entrenadors per a la pròxima temporada aquest dimarts al Màgic Lau del carrer Jardí. El president de l’entitat, Arnau Bonada, ha subratllat els objectius de la 24-25, que van més enllà dels resultats esportius.

“Per nosaltres, l’objectiu és el viatge. I el que volem és que el Sant Nicolau sigui l’espai de referència del bàsquet sabadellenc. Portem a gent que estima aquest esport i estem molt contents que estiguin aquí. Després, els resultats sempre diem que han de ser un premi. No ens focalitzem en un objectiu esportiu concret sinó que volem que sigui el resultat a la feina del dia a dia i que tots puguem gaudir al pavelló”, afirma.

Jonathan Ramírez, de tocar a l’ascens a EBA a entrenar a Copa Catalunya

L’encarregat de dirigir l’equip masculí serà un vell conegut del bàsquet sabadellenc: Jonathan Ramírez. El tècnic arriba al Lau després de quedar-se a tocar de l’ascens a EBA (ara Tercera FEB) amb el CN Sabadell. Ramírez baixa un esglaó per unir-se al projecte dels del carrer Jardí. “Crec que les circumstàncies al Club no eren les idònies per continuar i vaig decidir fer un canvi. Al Sant Nicolau tenen un projecte on penso que puc tenir estabilitat i m’ha inspirat molta confiança”, apunta.

Les bones temporades al CNS amb l’ascens a Supercopa i el play-off a EBA d’aquest curs havien despertat l’interès de clubs fins i tot de categoria superior, però el nou tècnic del Sant Nicolau tenia clara la seva aposta. “Per proximitat era la millor opció. Tenia propostes a Supercopa i alguna superior, però no busco ser professional avui dia. Busco divertir-me i il·lusionar-me amb un projecte i crec que aquí ho puc aconseguir”, admet.

La seva arribada al Màgic Lau des de les Naus del Club Natació podria no ser l’única. “Pot ser que vingui algú. Jo no estic trucant a ningú, però quan fas una bona feina sempre hi ha jugadors que volen venir amb tu. Estem acabant de confeccionar la plantilla i segurament vindrà algun dels jugadors que tenia al Club”. A nivell d’objectius, després d’una bona permanència a Copa Catalunya, la meta serà fer una passa endavant. “Venen d’un any en què van aconseguir l’objectiu amb el David Pascual i jo vinc a donar la meva manera de veure les coses i a reforçar el que s’havia fet fins ara. No vull marcar-me objectius com pujar, però crec que si fem les coses com toca estarem a on ens toca”, assevera Ramírez.

Marc Torres canvia el BQ Vallès pel Lau

El femení el portarà un altre clàssic del bàsquet de la ciutat. Marc Torres canvi el pavelló del Sud pel Màgic Lau. El tècnic que estava al Sabadell BQ Vallès agafarà les regnes del sènior amb l’objectiu clar de tornar a Primera Catalana per la via ràpida després d’una temporada complicada. “Vaig jugar diverses temporades al Sant Nicolau i vaig estar molt bé. Tinc els fills també jugant al club i crec que era un recorregut lògic. Al BQ hi he estat temps i només tinc paraules d’agraïment, però hi ha unes necessitats que jo no les podia cobrir per un tema d’horaris i logística familiar”, admet.

Torres va donar la seva paraula al director tècnic, Andreu Cervera, abans que acabés la temporada sense saber a quina categoria jugarien. El descens a Segona Catalana, però, no va fer que l’entrenador s’ho repensés. “L’opció que fos el responsable del sènior femení va sortir després que donés la meva paraula per incorporar-me. L’oferta no incloïa cap equip i va sorgir sobre la marxa. L’Andreu sabia que l’únic que volia era un grup compromès i amb ganes de treballar”, explica.

El tècnic no tenia previst continuar entrenant, però el mal regust de la darrera temporada al Sabadell BQ Vallès va fer que li donés una altra volta. “Tenia bastant clar que seria la meva última temporada com a entrenador, però parlant a casa, la meva dona m’ho deia: ostres, acabar amb aquest regust… és estrany”. Al Sant Nicolau, Marc Torres serà el coordinador de tot el bàsquet femení de cistella gran i el principal objectiu serà tornar a ser un club referent a la ciutat.