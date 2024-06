Banc Sabadell, líder en transparència i responsabilitat fiscal de l’Ibex-35

Banc Sabadell revalida la condició com a líder en transparència i responsabilitat fiscal de l’Ibex 35 en obtenir per tercer any consecutiu la màxima distinció en transparència i responsabilitat fiscal, a més de consolidar-se com l’única entitat financera de l’índex borsari a complir el 100% dels estàndards analitzats.

Segons es desprèn de la darrera edició de l’estudi elaborat per la Fundación Haz, titulat ‘Informe de transparència de la responsabilitat fiscal de les empreses de l’IBEX 35 2014-2023’, en relació amb la informació fiscal publicada a l’exercici 2023, el Grup ha obtingut el segell “t de transparent” a la seva màxima categoria (tres estrelles).