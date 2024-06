Saps on és el ‘payo negro’ de Sabadell, amb rèpliques a Barcelona?

Amb més de dos metres d’alçada i un altre d’amplada, el Forjador s’ha convertit en un dels símbols dels barris del nord de Sabadell. Si passegem per la zona, però, són molts els veïns que no l’anomenen així. Popularment, l’element es coneix entre molts sabadellencs de l’indret com ‘el payo negro’.

L’obra és una escultura de Josep Llimona (1864-1934), considerat un dels millors representants de l’escultura modernista catalana. Està feta en bronze i es troba al parc del Nord, tot i que n’hi ha més. La que dona la benvinguda als viatgers de l’estació de tren és en realitat una còpia de l’any 1984 de l’original, feta el 1914.

L’element original es conserva al Museu Nacional d’Art de Catalunya a Barcelona. A Sabadell, la seva presència va ser encarregada per l’Ajuntament l’any 1984 a la Fundició Vila de Valls, amb la finalitat d’homenatjar el Treball, tal com ho demostren les dades iconogràfiques del martell, l’escarpa i el davantal; convertint-se en un referent identitari del barri.

A la nostra ciutat, a la façana de la seu central de la Caixa de Sabadell -al carrer de Gràcia- encara n’hi ha una altra versió, en aquest cas, amb barret i feta de pedra. A Barcelona, se’n conserven tres còpies més: una al recinte de la Fira de Montjuïc i l’altra a la plaça de Tetuan. Encara hi ha una tercera versió, feta en pedra, en les fonts de la plaça de Catalunya.