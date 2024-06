La Fórmula 1 també ‘esquitxa’ els hotels de Sabadell

La celebració del Gran Premi d’Espanya, al circuit de Barcelona-Catalunya, a Montmeló, ha permès als hotels Urpí i Sabadell, amb 220 habitacions, a penjar el cartell de complet.

L’atracció que genera el gran circ de la Fórmula 1 ha dut a la ciutat nombrosos aficionats d’arreu d’Europa a la ciutat. “Principalment, els clients que tenim ara són aficionats a l’F1, siguin britànics, alemanys, italians i també d’arreu d’Espanya”, expliquen fonts de l’Hotel Catalonia Sabadell, que alhora reconeixen que “les coses estan anant bé, i de cara al juliol les ocupacions estaran al 92-93%, a l’espera de si finalment la Copa Amèrica també té efecte aquí a Sabadell”.

El turisme del motorsport també es deixa notar a l’Hotel Urpí, que han vist com el centenar i escaig d’habitacions estan ocupades per un gruix important d’aficionats i per la vintena de membres de l’equip de Fórmula 2, l’avantsala de la Fórmula 1, l’Invicta Racing, amb seu al Regne Unit, que any rere any ve a Sabadell per la disputa de la cita catalana: “La tipologia de client per aquestes dates no ens ha variat: francès i de l’Estat espanyol que venen per viure la Fórmula 1. Ara estem al màxim, i aquest any està sent molt bo, al nivell de la prepandèmia”, celebra el gerent de l’Hotel Urpí i membre de la comissió de comerç i turisme de la Cambra de Sabadell, Josep Urpí, mentre afegeix que “enguany, i a diferència d’altres anys, els clients que han vingut per la Fórmula 1 comparteixen el taxi fins al circuit, ja que els hi resulta més còmode”.

De cara als pròxims mesos, Urpí manté l’optimisme, sigui pel turisme, les competicions esportives d’aquest mes de juliol, organitzades pel CN Sabadell… o per la Copa Amèrica: “Dependrem de Barcelona, i el client que vol evitar Barcelona encara no s’ha despertat. A l’octubre, amb el plat fort de la competició, potser ens hi podem notar”.